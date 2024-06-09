國會擴權法案藍綠將全台宣講 黃國昌批民進黨下鄉是散播假消息

立院黨團總召黃國昌表示，民眾黨一直在宣講、說明國會改革對台灣民主深化的必要性。（黃國昌國會辦公室提供）

2024/06/09 12:10

〔記者黃靖媗／台北報導〕政院針對國會擴權法案提出覆議案後，朝野將再掀一波攻防，民進黨與國民黨將分別於14日、15日啟動全台宣講活動，盼獲得民眾認同。至於民眾黨是否有類似規畫？立院黨團總召黃國昌表示，民眾黨一直在宣講、說明國會改革對台灣民主深化的必要性，並批評民進黨全台宣講是在散播假消息。

黃國昌今（9）日出席館長陳之漢舉辦的「第四屆GKBB成吉思汗全國健美公開賽」，接受媒體聯訪表示，在整個國會改革過程中，他們對國會改革理念、目的、條文的溝通與說明，其實一直不斷在進行中。

黃國昌指出，他在法案二讀過程中，連續開了3天直播講條文與立法院內發生的事，而民進黨則是在立院殿堂內胡鬧、散播假消息。

黃國昌表示，對民眾黨與他而言，溝通、宣講、說明國會改革對台灣民主深化的必要性，其實一直都在進行，到目前為止也持續在進行，這也是為什麼當反對國會改革的范琪斐邀請他上節目時，他沒有迴避、直球對決。

黃國昌也批評，民進黨下鄉只是在散播假消息，對台灣民主絕對不是好事；民眾黨都是講道理，一條一條逐步跟所有公民解釋，絕對不像民進黨散播假消息、抹紅、抹黑。

針對覆議案內容，黃國昌認為，行政院長卓榮泰提出的覆議理由不僅錯誤百出，且充滿謊言，呼籲卓榮泰講清楚，什麼時候要澄清覆議理由內散播的假消息，他也質疑，民進黨的覆議到底是要講道哩，還是要動用武力，讓大家無法在議場內好好討論表決，這恐怕是民進黨要說清楚講明白的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法