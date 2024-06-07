國中會考數學非選題 2題各有逾2萬人抱蛋

國中教育會考今公布成績，會考數學非選題共2題，2題各有逾2萬人拿0級分，第1題有2萬8203人、佔比17.79％，第2題有2萬4343人、佔比16.39％，但台師大數學系教授謝豐瑞（左一）表示，今年非選題題目不難，第1題推理國小學生就應能進行，但參加國中會考的學生仍有困難。（記者林曉雲攝）

2024/06/07 12:39

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考今公布成績，台灣師範大學心測中心今說明，會考數學非選題共2題，2題各有逾2萬人拿0級分，第1題有2萬8203人、佔比17.79％，第2題有2萬4343人、佔比16.39％，。

台師大數學系教授謝豐瑞表示，今年非選題題目不難，第1題要判斷水果、蛋白質份量大小時，許多寫生寫不出推理或推導的過程，只把題目給的已知抄上去，這些推理國小學生就應能進行，但參加國中會考的學生仍有困難。

第1題的情境採用與學生實際生活中健康飲食相關的題材，情境以「健康標語」給出四類食物攝取份量的關係，並以「健康飲食餐盤」圖形提供這四類食物攝取份量關係之視覺化表徵。題目要求學生判斷在符合「健康標語」的情況下，以兩邊長為10公分、16公分的矩形繪製「健康飲食餐盤」時，水果的一邊與蛋白質的一邊是否可能同時為正整數。主要評量學生數學閱讀理解、發展解題策略、根據數量關係分析、推理、判斷、表達的能力，是生活中數量關係推理的素養評量。

第2題的情境與桌子不同拼接方式相關，題目說明4張同款桌子可拼成一張鏤空大圓桌，並提出以兩種不同方式拼接2張桌子，要求學生判斷哪一種拼接方式需較長的空間。

學生作答時，須根據題目所給資訊，理解與連結現實生活會發生的人為操作，串連這些人為操作與數學思維、數學物件、數學運算間的關係，擷取解題所需數、量與關係進行分析、運算，並利用題目條件進行推理與判斷，再以恰當的數學式、圖示或文字表達其判斷的理由與結果。

謝豐瑞表示，閱卷評分「解題」與溝通並重，108數學課綱重視溝通及表述能力，過往閱卷老師都會「腦補」考生的解題過程，但此非閱卷老師應做之事，對於表達解題策略與過程不完整或不恰當的作答反應，無論答案是否正確，皆未給予3級分。

第1題以「健康標語」給出4類食物攝取份量的關係，並以「健康飲食餐盤」圖形提供這類4食物攝取份量關係之視覺化表徵，主要評量學生數學閱讀理解、發展解題策略、根據數量關係分析、推理、判斷、表達的能力，是生活中數量關係推理的素養評量。 （記者林曉雲翻攝）（記者林曉雲攝）

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