無業男冒充醫師要員躋身上流交女友 還買花籃擺門口假裝政要贈花

男子李哲宇被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2024/06/06 15:59

〔記者邱俊福／台北報導〕生長在醫生世家的男子李哲宇，長期無業在家，去年曾偽冒美商蘋果公司人資長身分遭到檢方起訴，卻仍持續以偽造人事派令、名片、職名章方式，冒充急診醫師、立法院院長室副主任、內政部主任秘書等身分，用以攀附權貴，提升社會地位與結交女友，更自己花大錢買高價花籃擺自家大門，均冒名是政要名流贈花，並刻意拍照PO網炫耀。刑事局偵七大隊第三隊昨晚將他逮捕送辦。

警方調查，32歲李男，出生嘉義，父親、哥哥都是醫生，家境優渥，卻長期無業，生活皆靠父親接濟。去年3月間，他持偽造的蘋果公司識別證，參加台北市一場扶輪社例會，自稱是蘋果亞洲台灣分公司人力資源長，7月間以同樣手法、身分參加另場扶輪社會議，發送名片，還邀約在場女性人士進行面試，遭蘋果公司得知後報警提告，今年4月檢方依偽造文書罪嫌將他起訴。

李男被起訴後，仍假冒身分提高社會身分地位，到處招搖撞騙交友，樂此不疲，以持偽造的名片、內政部主任秘書職名章、人事派令、醫師職名章等，偽冒醫院急診醫師、立法院院長室副主任、內政部主任秘書等身分，積極參與各種餐會社交活動，廣發名片，藉此打入上流社會，用以結交異性、朋友。

而為擴大效果，李男還自己花錢，購買大批高價花籃高調擺在新北市板橋區的租屋處大門，花籃均冒名是台大醫院院長、檢察總長、國安局副局長等等政要名流贈花，並刻意拍照PO在臉書與傳給友人、女性友人等進行炫耀。

警方據報後昨晚前往李嫌租屋處，將他逮捕到案，現場起獲偽造名片一批、內政部主任秘書職名章、人事派令、醫師職名章、手機、筆電等贓證物，詢後依偽造公文書及公印文等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方查扣偽造名片、內政部主任秘書職名章、人事派令、醫師職名章、手機、筆電與花籃等贓證物，（記者邱俊福攝）

警方查扣偽造名片、內政部主任秘書職名章、人事派令、醫師職名章等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

警方查扣偽造的行政院人事派令。（記者邱俊福翻攝）

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