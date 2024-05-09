遭不肖人士盜圖詐騙！ 粉專「新北消防發爾麵」蒐證提告

近20萬粉絲追蹤的FB粉專「新北消防發爾麵」，近來接獲民眾陳情，發現粉專被不肖人士盜圖並進行詐騙活動。（圖擷取自「新北消防發爾麵」臉書粉專）

2024/05/09 16:58

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕FB粉專「新北消防發爾麵」為全台最大消防宣導平台，其經常發文宣導各種實用防救災知識，且內容極具創意、時常搭上時事梗及創造熱議話題，超高人氣更吸引將近20萬粉絲追蹤。不過「新北消防發爾麵」小編指出，近期發現粉專遭不肖人士盜圖，他們已蒐集證據準備提告，同時提醒民眾多加小心，避免受騙上當。

新北市政府消防局每年7、8月，會舉辦兒童夏令營活動，內容十分有趣且全部免費，因此每次開放對外報名，名額就會被瞬間秒殺。不過FB粉專「新北消防發爾麵」小編曾在4月20發文表示，近期接獲民眾陳情，發現Line通訊軟體內有一隻名為「小小發爾麵報名」的帳號出現，該帳號甚至出現在IG、FB等廣告連結中。

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「新北消防發爾麵」小編指出，新北市政府消防局的相關活動，皆會在FB粉專「新北消防發爾麵」上發文公布，他們也從未授權或委託民間組織或公司，使用本局LOGO，亦無委外辦理小小消防員體驗宣導活動，「為避免受騙或個資盜用，請注意活動內容真實性並可向本局確認。」

目前新北市政府消防局已針對這起事件，進行蒐集不肖人士盜圖相關證據，並研議提告對方違反著作權法。消防局李清安局長表示，今年兒童夏令營活動將於5月15日上午，在新北市政府辦理記者會後才開放報名，共有14梯次2800名額，而且全部免費，最新資訊可追蹤FB粉專「新北消防發爾麵」，更提醒民眾不要被不肖人士詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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