馬來西亞開放台灣旅客自動通關 泰國免簽將延長

外交部亞東太平洋司司長藍夏禮今於例行記者會進行業務簡報，並回答媒體提問。（記者楊堯茹攝）

2024/06/06 14:26

〔記者楊堯茹／台北報導〕台灣人去馬來西亞更方便！外交部今（6日）宣布，馬來西亞即起開放持台灣護照旅客使用自動查驗通關系統（E-Gate）入出境；另外，泰國政府5月底決議，新增台灣人民赴泰旅遊及短期工作免簽證，停留天數也將延長至60天。

外交部亞東太平洋司司長藍夏禮今於記者會表示，馬來西亞政府自6月1日起，開放持台灣護照旅客使用自動查驗通關系統（E-Gate）入出境，且無須事前註冊，第一次入境馬來西亞即可使用。根據統計，馬來西亞將是第10個提供國人自動通關便捷服務的國家。

藍夏禮也提醒，使用馬來西亞自動通關措施雖然不需要事前註冊，但請於入境前3天內，上網填報「馬來西亞數位入境卡」（MDAC）。MDAC網址請參考外交部領事事務局網站有關馬來西亞的入境須知。

除此之外，藍夏禮也表示，泰國政府於5月28日內閣會議決議，新增台灣等36個國家人民赴泰旅遊及短期工作免簽證，旅客每次可在泰停留60天。這個免簽措施，將取代原本泰國給我國的暫時性免簽待遇，停留天數也從原本的30天延長至60天。

他強調，由於泰國政府仍在完備國內程序，正式施行日期及相關細節仍待泰國政府進一步公布。

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