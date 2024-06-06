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建中「蔣介石」嘻哈風 蔣萬安讚學弟有創意

台北市長蔣萬安對於建中門口的蔣介石銅像變裝表示，學弟們非常有創意。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安對於建中門口的蔣介石銅像變裝表示，學弟們非常有創意。（記者田裕華攝）

2024/06/06 12:52

〔記者何玉華／台北報導〕台北市建國中學校門口的蔣介石銅像，近日被學生變裝穿上T-shirt、牛仔褲，手拿電吉他、戴墨鏡的嘻哈搖滾風，台北市長蔣萬安今（6）天被問到看法時說，「非常有創意」、「這就是建中精神」，還說以後可以請學弟幫他設計參加類似嘻哈活動時的裝扮。

建中第76屆畢業生謝侑霖、張品將蔣介石銅像變裝，頭戴貝雷帽、眼戴墨鏡，穿著黏有香蕉的白色上衣以及一件淺藍色牛仔褲，右手並拿著一把電吉他；有人說，這是建中每年都有的傳統，謝侑霖在接受本報訪問時說，設計結合畢業典禮主體「懷舊」，透過搖滾和誇張的服飾凸顯出跳脫框架的創新思維，展現出建中學生灑脫自由的氣質，也期許能在面對社會的紊亂洪流時，能綻放笑容、昂首闊步的突破。

蔣萬安今天出席勞動安全獎頒獎暨表揚活動時被問到看法，他說「非常有創意」、「這就是建中精神」，歷年看到有裝扮成聖誕老人，有裝扮成《創．光速戰記》中的機甲戰士，還有面具等等，這一次看到相關的報導，小學弟們說是要像義大利的藝術家comedian，呈現出來幽默反叛的精神，「非常有創意」，希望能夠持續發揮這樣的創意，展現出建中學生的精神。

至於創意是不是很適合？蔣萬安說，看到照片覺得非常簡約，有質感，而且有搖滾風，像衣服上的香蕉是致敬義大利藝術家，還說接下來他如果參加類似嘻哈的活動，裝扮上也要向小學弟請教，請他們來幫忙設計。

畢業季到，建中校門口蔣介石銅像又遭換裝，引發網路熱議。（建國中學第76屆畢業典禮籌備會提供）

畢業季到，建中校門口蔣介石銅像又遭換裝，引發網路熱議。（建國中學第76屆畢業典禮籌備會提供）

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