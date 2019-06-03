蔣銅像成「薩諾斯」 建中畢典搞創意 傳校友崩潰發函警告

2019-06-03 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北市立建國中學每屆畢業典禮，學生都會發揮創意將校內蔣介石銅像改造，年年主題不同。今年畢籌會將校內蔣介石銅像打扮成全球知名電影角色「薩諾斯」，紫色皮膚加上金色鎧甲，手持雙刃巨劍，模樣十分吸睛。但這也引來外界質疑，甚至傳有校友透過律師事務所「發函」要求畢籌會主席去除「薩諾斯」裝扮。

綜合媒體報導，台北市建國中學畢業典禮，每年畢業生佈置校園都大展創意，今年校內的蔣介石銅像被學生改造成知名漫威電影《復仇者聯盟》中的「薩諾斯」（Thanos），以配合畢業典禮主題「End Game」。

報導指出，銅像被裝扮成紫色的皮膚、黑金色盔甲，手持雙刃闊劍，模樣十分吸睛。但這個角色卻也引來外界質疑，有年長校友向校長投訴，反對將蔣介石裝扮成薩諾斯，甚至傳有校友透過律師事務所「發函」給建中108年畢籌會主席。

據律師函中稱，某位「台北市建中1977同學會」的理事，認為將蔣介石銅像改為「超級大惡棍」薩諾斯，豎立在建中母校大門口，恐涉及多重法律爭議。並要求盡速去除「薩諾斯」的裝扮，以免爭議持續擴大。

校長︰讓學生發揮創意

建中校長徐建國已向記者表示：「在學校的立場，我們對我們蔣公銅像並沒有汙衊或惡意，裡面呢，我們讓學生有一些創意能發揮在他們主題上面。」

據了解，建中每年畢業典禮都會「打扮」該銅像，例如2010年主題是太空人、2014年的主題是電影《創‧光速戰記》，2016年甚至被裝扮成《紅樓夢》主角賈寶玉。

網友得知校友透過律師發函警告的消息後，紛紛表示：「看到確實蠻難過的，改造蔣公一直都是歷年畢業的習慣。」、「貴校校友怎麼這麼風趣」、「可能是公然侮辱，畢竟蔣公常在人間」、「我支持漫威告建中，拿蔣介石污辱薩諾斯太過分了」。

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