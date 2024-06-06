為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

寶林案再添1死、1人仍住院中 蔣萬安為住院患者祈福

台北市長蔣萬安提到寶林案還有一名患者住院中，目前病況穩定。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安提到寶林案還有一名患者住院中，目前病況穩定。（記者田裕華攝）

2024/06/06 12:46

〔記者何玉華／台北報導〕台北市信義區寶林茶室食物中毒事件，5日晚間再傳1人死亡，死人人數累計5人，台北市長蔣萬安今（6）天表示，患者原本病情稍為穩定，但因免疫力下降、交叉感染後，不幸死亡；另一名之前換肝的病患已經移到一般病房，病況穩定。

寶林茶室食材疑受到邦克列酸污染，烹煮後提供食用，造成多人送醫、4人死亡，並有2人住院中，昨傳出內湖三軍總醫院收治的53歲女性因多重器官衰竭死亡，死亡人數增至5人。

蔣萬安今天出席勞動安全獎頒獎暨表揚活動前受訪，他表示，衛生局有即刻向他回報患者離開的訊息，原本病情稍微穩定，住在加護病房多天，因為免疫力下降、交叉感染，加上肝功能也不是很好，昨天不幸死亡；另一名病患之前換肝，現在已經移到一般病房，目前病況穩定，也持續的在復健跟接受治療，市府會持續追蹤，也會幫他祈福。

至於團體訴訟案的速度慢，市府是否想辦法幫忙加速？蔣萬安表示，第一時間就提供患者、家屬社工、律師等各項協助，也都徵詢家屬的意見，接下來的團體訴訟也是家屬同意並且有意願，由消基會來協助家屬提，市府會一直持續的追蹤跟關心，也會定期的跟家屬聯繫，回報相關的進度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
虐童案到寶林案...蔣萬安只想當「不沾鍋」 胡采蘋酸：宇宙公親！
2024/04/02 23:26

虐童案到寶林案...蔣萬安只想當「不沾鍋」 胡采蘋酸：宇宙公親！
寶林茶室再奪1命 蔣萬安：全力協助家屬後事處理及醫療費用
2024/04/29 13:17

寶林茶室再奪1命 蔣萬安：全力協助家屬後事處理及醫療費用

松益發建築集團 築願世界的美好
蔣萬安撂狠話「寶林跑不掉」 簡舒培：慢半拍卻還要說大話
2024/04/05 15:59

蔣萬安撂狠話「寶林跑不掉」 簡舒培：慢半拍卻還要說大話
寶林茶室中毒案北市+3共14例 4重症持續惡化1人腦病變
2024/03/29 15:26

寶林茶室中毒案北市+3共14例 4重症持續惡化1人腦病變

60歲男星曝私藏景點 好筋骨逛草山賞海芋
沒扣到寶林「關鍵食材」北市府甩鍋中央 簡舒培批：被罵還不知反省
2024/04/12 16:32

沒扣到寶林「關鍵食材」北市府甩鍋中央 簡舒培批：被罵還不知反省
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播