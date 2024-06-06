寶林案再添1死、1人仍住院中 蔣萬安為住院患者祈福

台北市長蔣萬安提到寶林案還有一名患者住院中，目前病況穩定。（記者田裕華攝）

2024/06/06 12:46

〔記者何玉華／台北報導〕台北市信義區寶林茶室食物中毒事件，5日晚間再傳1人死亡，死人人數累計5人，台北市長蔣萬安今（6）天表示，患者原本病情稍為穩定，但因免疫力下降、交叉感染後，不幸死亡；另一名之前換肝的病患已經移到一般病房，病況穩定。

寶林茶室食材疑受到邦克列酸污染，烹煮後提供食用，造成多人送醫、4人死亡，並有2人住院中，昨傳出內湖三軍總醫院收治的53歲女性因多重器官衰竭死亡，死亡人數增至5人。

蔣萬安今天出席勞動安全獎頒獎暨表揚活動前受訪，他表示，衛生局有即刻向他回報患者離開的訊息，原本病情稍微穩定，住在加護病房多天，因為免疫力下降、交叉感染，加上肝功能也不是很好，昨天不幸死亡；另一名病患之前換肝，現在已經移到一般病房，目前病況穩定，也持續的在復健跟接受治療，市府會持續追蹤，也會幫他祈福。

至於團體訴訟案的速度慢，市府是否想辦法幫忙加速？蔣萬安表示，第一時間就提供患者、家屬社工、律師等各項協助，也都徵詢家屬的意見，接下來的團體訴訟也是家屬同意並且有意願，由消基會來協助家屬提，市府會一直持續的追蹤跟關心，也會定期的跟家屬聯繫，回報相關的進度。

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