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考生注意！大學分科測驗7/12、7/13登場 明起報名

大考中心今天公告，今年分科測驗7月12、13日登場，明天起報名到6月18日。示意圖。（資料照）

大考中心今天公告，今年分科測驗7月12、13日登場，明天起報名到6月18日。示意圖。（資料照）

2024/06/05 20:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕大考中心今天公告，113學年度分科測驗7月12日、7月13日舉行。明天起報到6月18日截止，逾期不予受理。

大考中心說，高級中等學校三年級應屆畢業學生，已取得畢業證書或具同等學力者，僅可由就讀學校集體報名或個別報名，擇一辦理。高級中等學校之非應屆畢業生或具同等學力者，可委託經政府立案且已獲得本會發給集體報名單位代碼之補習班報名。高級中等學校畢業生或具同等學力者，可自行個別報名。

而未於期限內辦理報名及繳費者，即視為未完成報名手續。逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。

根據大考中心資訊，分科測驗考試日期為7月12日（五）與7月13日（六）二天，第一天為物理、化學、數學甲、生物4考科；第二天為歷史、地理、公民與社會3考科；分科測驗各科考試時間均為80分鐘。

分科測驗各考科均有選擇題型，數學科有選填題型，並皆有非選擇題型或是混合題型。混合題型為題組形式，指同時包含選擇（填）題及非選擇題的題型。

此外，分科測驗成績表示採級分制，級距以各科到考考生中原得總分前百分之一考生的平均原得總分作為計算基準，各科最高為60級分。

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