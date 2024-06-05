支持廢考監仍推薦考試委員遭質疑雙標 民眾黨回應了

民眾黨表態支持廢除監察院、考試院，但仍推薦台北市前副市長鄧家基出任考試委員，遭質疑雙重標準。對此，民眾黨發言人吳怡萱今日於記者會解釋原因。（民眾黨提供）

2024/06/05 16:22

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨表態支持廢除監察院、考試院，但仍推薦台北市前副市長鄧家基出任考試委員，遭質疑雙重標準。對此，民眾黨發言人吳怡萱解釋，民眾黨一直主張三權分立，但現階段仍有考試院與監察院，還是要依循現有國家體制進行。

吳怡萱今（5）日下午於中央委員會後轉述記者會表示，民眾黨一直主張三權分立，在總統大選期間，黨主席柯文哲也一直希望未來朝向三權分立前進，但現階段還是有考試院與監察院，還是要依循現有國家體制進行，當他們收到邀請，當然按照體制進行人才舉薦。

吳怡萱表示，民眾黨也認為，人才舉薦是非常重要的過程，並不影響未來希望能夠走向三權分立的狀態與理想，不是必須要拿來相提並論的事，現在就依現行國家體制去進行，但民眾黨未來還是有想做的事，不會因此而受阻。

發言人李頂立補充，此事可以反映出民眾黨的DNA，理性、務實看待事情，就事論事，不會為了反而反，用科學方式爭取民眾的認同和支持，他認為是執政黨必須要做到的事。

針對廢除考監連署進度，吳怡萱表示，看起來民進黨內對廢考監也有雜音，民眾黨8名立委目前都已連署提案，歡迎民進黨內、國民黨內連署碰壁的立委們，加入民眾黨立委的連署，讓他們能盡快提案廢考監修憲，籌組修憲委員會。

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