台中市府規劃會展中心政策反覆、延宕 監院促檢討改進

台中市政府辦理台中國際會展中心過程中因政策反覆、延宕，監察院今日函請行政院轉飭台中市政府檢討改進。（資料照）

2024/06/05 13:58

〔記者林哲遠／台北報導〕台中市政府辦理台中國際會展中心過程中，攤位規劃過程政策反覆，造成部分規劃設計重複浪費；西側展館開發本為彌補東側展館攤位數不足，卻因權利金分收比例，與經濟部協商延宕近5年才完成協議。監察院財政及經濟委員會今日通過監委范巽綠、張菊芳調查報告，函請行政院轉飭台中市政府檢討改進。

監察委員范巽綠、張菊芳指出，台中地區為航太、工具機暨機械零組件、光電面板、自行車及零組件、木工機械、手工具等產業聚落重鎮，製造業者迫切需要國際型的會展中心。為協助台中會展產業發展，台中市政府於民國101年起即規劃於水湳經貿園區興建會展中心，欲打造台中市成為國際會展城市，俾發揮台中強大產業聚落「前店後廠」優勢，提升在地產業的國際能見度，帶動觀光、住宿、餐飲、交通等龐大會展商機。

2監委調查發現，台中市政府辦理會展中心新建工程過程中，疑有東西側展館規劃的攤位數不敷業者需求，及西側展館權利金分收比例延宕多年始完成協議等情事。會展中心攤位規劃過程政策反覆，期間造成部分規劃設計重複浪費，會展中心新建工程將於113年12月底完工，並預計於114年底營運啟用，監委要求台中市政府持續掌握施工品質及進度，並要求營運單位外貿協會正式啟用後，需配合地區產業需求脈動，適時調整營運方式。

監委點出，中市政府雖考量會展中心東側展館原設置標準攤位，未來可能無法滿足產業展覽需求，規劃再於會展中心旁興建西側展館，其計畫構想由台中市政府提供土地，再由經濟部投資興建後，委託民間營運管理。

監委認為，最重要的是開發營運時效的掌握，市府財主單位卻因土地效益及市府財產權益考量，自107年間爭取權利金分收比例希望能在46％以上，遲至112年7月雙方同意權利金分收比例為36.32％，延宕近5年始與經濟部完成協議。

監委進一步說明，行政院106年間核定「興建國家會展中心（桃園、台中、台南）綱要計畫」，除台南會展中心111年已開幕營運、桃園會展中心亦預計於113年5月點交營運外，本案西側展館之興建卻因協商期間冗長，又因全球疫情持續、國際政治經濟局勢不穩定及原物料價格增漲未見趨緩等影響，導致物價急遽上漲。興建總經費也由42億元上漲至60.3億元並由中央全額出資，因此要求台中市政府應記取經驗，檢討改進，避免未來再次發生類似情形。

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