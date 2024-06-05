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高鐵車站首個美食街第一個就挑高雄！多家知名餐飲品牌進駐

高鐵左營站1樓全新美食街，特別引進日本知名拉麵店「一風堂」、日式泡芙「beard papa’s」以及精緻甜品店「不二緻果」等店家進駐。（高鐵公司提供）

高鐵左營站1樓全新美食街，特別引進日本知名拉麵店「一風堂」、日式泡芙「beard papa’s」以及精緻甜品店「不二緻果」等店家進駐。（高鐵公司提供）

2024/06/05 13:34

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（5日）宣布，全線第一個車站美食街在左營站啟用，多家知名餐飲品牌進駐，並規劃70個座位，窗邊座位還有電源插座。

高鐵公司表示，美食街特別引進日本知名拉麵店「一風堂」、日式泡芙「beard papa’s」以及精緻甜品店「不二緻果」等店家進駐，還規劃70席座位，並在窗邊座位特別增設電源插座，方便旅客在用餐的同時為行動裝置充電。

台灣高鐵公司表示，左營站美食街空間設計特別採用內斂冷調風格，大量使用金屬材質及灰白黑等色調，營造整體空間的涼爽感，希望旅客一進入美食街空間，就能感受到清涼快意。

高鐵公司表示，旅客從左營站車站大廳1號出口處下樓即可抵達美食街，營業時間自每日上午10時到晚間22時，全年無休。

另外，高鐵公司也提醒，端午節假期疏運期間（6月7日到6月11日）共加開112班次列車，包括南下52班、北上60班，總計5天提供881班次列車的旅運服務。截至今天（5日）上午8時止，共約43 萬2千人次完成訂票。高鐵企業網站已在首頁公告「疏運期銷售資訊」，並持續更新各車次對號座熱銷狀況。

高鐵左營站全新美食街規劃70席座位，窗邊座位特別增設電源插座，方便旅客在用餐的同時為行動裝置充電。（高鐵公司提供）

高鐵左營站全新美食街規劃70席座位，窗邊座位特別增設電源插座，方便旅客在用餐的同時為行動裝置充電。（高鐵公司提供）

左營站美食街空間設計特別採用內斂冷調風格，大量使用金屬材質及灰白黑等色調，營造整體空間的涼爽感，希望旅客一進入美食街空間，就能感受到清涼快意。（高鐵公司提供）

左營站美食街空間設計特別採用內斂冷調風格，大量使用金屬材質及灰白黑等色調，營造整體空間的涼爽感，希望旅客一進入美食街空間，就能感受到清涼快意。（高鐵公司提供）

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