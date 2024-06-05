退輔會報告：推動軍民職能轉換 加速退役官兵重返職場

退輔會主委嚴德發（中）。（記者叢昌瑾攝）

2024/06/05 09:45

〔記者吳哲宇／台北報導〕嚴德發5月20日接任國軍退除役官兵輔導委員會主委，今日將首度赴立法院外交及國防委員會進行業務報告，並備質詢。根據其送達立法院的書面報告顯示，退輔會將參考美、韓作法，與國防部研議建置軍職職能基準及「軍職專長轉銜民間職業」對照系統，加速退役官兵重返職場，估計年約9500名新退役官兵受益。

報告指出，退輔會自111年起規劃辦理專業技能官兵專案徵才活動，近3年平均媒合率高達79.6%；另透過「促進退除役官兵穩定就業方案」，發給12個月津貼，鼓勵渠等留任職場，截至今年4月，長期穩定就業受惠人數計3萬餘人。

退輔會表示，參考國家產業發展政策，及企業用人趨勢與退除役官兵就業需求，規劃開設職訓班隊。學員結訓後追蹤6個月，掌握就業動態，前2年就業率87.5%。

針對未來工作重點規劃，退輔會表示，將以「榮服處」為照顧服務中心，整合地區榮家、榮院所有醫療體系、老人長照機構、安養養護區域資源，積極建置「以高齡長輩為中心」的長照3.0優質醫養環境，達到全方位「醫養合一」目的；另依「產訓合一、產學合一」方針，擴大結合民間專長技術與產業類別，加速國軍退除役官兵就業謀職銜接媒合。

報告指出，全面盤點85歲以上獨居、雙老等具高度脆弱性榮民、榮眷，適時調整照顧類別，提高訪視頻率，或協助裝設主動式「遠距居家照顧系統」，使榮民、榮眷發生危險時，能獲得即時通報與救援。

報告指出，參考美國及韓國推動軍職能力轉換認定之作法與經驗，與國防部研議建置軍職職能基準及「軍職專長轉銜民間職業」對照系統，已配合國防部拜會勞動部、教育部及經濟部取經及爭取相關預算編列，加速協助國軍退除役官兵依個別專長、學識及專業，順利轉銜民間就業，加速重返職場，預估每年約有新退役官兵9500人受益。

至於爭取榮民權益方面，退輔會表示，已於5月6日函請行政院建議恢復上校階以上領俸人員子女教育補助；並規劃自8月1日調高就養榮民喪葬補助，由原補助4萬元調增至5萬元，預計可嘉惠3000戶公費就養榮民家庭，協助家屬妥善處理亡故榮民身後喪葬事宜。

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