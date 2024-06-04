北市1個月623食安投訴 蔣萬安拉高食安層級：秘書長擔任食安官

議會市政總質詢，台北市長蔣萬安表示，將把食安拉到府級，初步由秘書長擔任食安官作為總督導，並在一個月內做完善規劃。（記者田裕華攝）

2024/06/04 17:44

〔記者楊心慧／台北報導〕寶林事件後，台北市衛生局接獲的食安投訴暴增，台北市議員柳采葳今於市政總質詢揭露，衛生局近一個月接獲623件食安投訴，平均每天高達20.7件，呼籲北市府增設「食安處」為長期目標、設置「府級食安官」為中期目標，盼有效把關食安及增加管理效率；台北市長蔣萬安則表示，將把食安拉到府級，初步由秘書長擔任食安官作為總督導，並在一個月內做完善規劃。

蔣萬安回應，台中有食安處整合相關業務和資源，確實有一定成效，北市衛生局目前有食品藥物管理科、衛生稽查科等橫向聯繫合作，算非常緊密，至於食安官的部分，他認為應拉到府級，目前初步他認為由秘書長李泰興擔任食安官，盼透過食安官督導的腳色，未來在台北市食安議題能夠更即時盡快的反應，在事前預防、事件的稽查能夠落實，將於一個月內做完善規劃。

柳采葳指出，截至4月底，北市營業登記餐廳2萬3995家，衛生稽查科的人力僅67人，平均一人就要肩負300多家餐廳，且稽查員的業務不僅食品檢驗，還包括藥物、化妝品稽查等，恐難以應付大量增加的食品檢驗量能，寶林事件後，北市宣布砸4450萬元成立「食因性疾病檢驗組」，組織編制卻僅5名，還在食品中毒發生後才去檢驗，根本治標不治本！

柳采葳表示，食藥署統計去年六都食品衛生查驗件數，台中市查驗件數達8萬3557件，查驗數為六都最高，其中86件不合格，不合格率0.10%，為六都最低。台北市查驗件數6萬3658件，檢驗量能六都倒數第3名，其中515件不合格，不合格率0.8%，為六都最高。

柳采葳批評，北市的食品衛生檢驗量能不及台中、新北、桃園，不合格率也最高，食安是六都最危險，食安把關也明顯慢半拍，去年的巴西蛋事件為台中食品安全處率先查獲，美豬標示不實也是台中率先公開流向，她建議市府應以增設「食安處」為長期目標，建立專責機構有效把關食安及增加管理效率，並以設置「府級食安官」為中期目標，督導、調度跨局處執行食安業務。

針對台北市食安投訴多，台北市衛生局長陳彥元表示，盼從預防端下手，將加強餐飲人員教育課程，鼓勵一定比例人員要有教育課程增加的概念，稽查端則包含針對高風險高關注高違規的廠商後續會加強稽查，將努力把關食安。

另外，柳采葳也提到稽查的部分有漏洞，有餐廳員工爆料，店家遇到稽查才會「做做樣子」，還會透過外場員工拖住稽查員，讓內場戴口罩和手套，藉此鑽漏洞，陳彥元坦言，確實有考試就會應付考試，但也將有更難的題目，將會更精進，目前也有吹哨者獎金，感謝內部員工的爆料，也呼籲稽查只是一時，仍要靠廠商自我認知跟意識。

蔣萬安則表示，台北市工商業發達，餐廳林立數據呈現很多不合件數，將持續加強稽查，有違規就嚴格處罰，希望不合格率可以降低。

議會市政總質詢，市議員柳采葳質詢台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

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