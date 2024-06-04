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國安草案分別被擋六、四次 沈伯洋：藍白用心良苦紀念他國事務

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2024/06/04 15:26

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院程序委員會今日排審7日、11日院會議程，報告事項部分，國民黨團再度封殺由民進黨立委沈伯洋等人所提、立委赴中納管的國安修法草案。沈說，他的國安案子再度被擋下，總計第六次；其他委員的修正草案一樣被擋下，總計第四次。「國民黨、民眾黨那麼想要紀念他國事務（指六四天安門事件），早說嘛。」此外，國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案，也同樣再次被擋下。

今日程序委員會，民進黨團提案增列報告事項，其中，第8案至第16案分別由民進黨立委黃捷、郭昱晴、張宏陸、張雅琳、林月琴、李柏毅、吳秉叡、陳培瑜及沈伯洋所提出的「台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條及第91條條文修正草案」，提案重點在於立委赴中納管等相關作為。

然而，國民黨立委林思銘於程序委員會發言時，要求將民進黨團提議增列報告事項第8案至第16案，以及第22案NCC委員人事同意權案均「暫緩列案」。民進黨立委雖提出異議，但經表決，贊成者包括9位國民黨立委，反對者僅8位民進黨委員，最終藍營再度以人數優勢封殺國安修法與NCC人事同意權案。

會後，沈伯洋發文表示：「今天我的國安案子再度被擋下，在程序委員會被擋四次，院會擋二次，總計第六次；其他委員的修正草案一樣被擋下，在程序委員會被擋三次，院會一次，總計第四次。國民黨和民眾黨用心良苦，那麼想要紀念他國事務，早說嘛。」

此外，民進黨立委郭昱晴於會中提案，要求將民進黨團提議增列報告事項第23案，有關總統咨請考試委員人事同意權案，改列為第2案，會議主席、民進黨立委沈發惠也說，依照往例，人事同意權都會列在第2案，只是順序問題而已。但國民黨委員仍有意見，主張依照原列順序。經表決，藍營勝出，維持原列順序。

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