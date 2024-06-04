為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

傅崐萁稱花東三法黨內有「完全共識」才會推 林俊憲分析2情況

民進黨立委林俊憲。（資料照）

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2024/06/04 15:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對「花東三法」立法院國民黨團總召傅崐萁今（4日）在黨團大會受訪表示，國民黨團「會全力地來推動，而國民黨是一個開放的政黨，很多法案都會經過討論和協商，不管什麼時間來院會處理，黨內會有完全的一個共識才會推動」。對此民進黨立委林俊憲分析傅總召的這個表態，有兩種解讀方式。

林俊憲在臉書PO文表示，傅總召的這個表態，有兩種解讀方式，第一，有可能是國民黨團內比較資深一點的「煞車皮」，終於開始發揮作用了，2.5兆的錢坑，已經相當於今年中央政府總預算的近9成，那麼很簡單的數學問題：新北、桃園、台中的軌道建設還要不要？國民黨執政的14個縣市，重大建設還要不要？支持傅崐萁的錢坑法案，等於排擠自己縣市的建設預算，這已經不是黨派問題，餅就這麼大、國民黨版圖也不小，能夠整張餅只給你傅崐萁一個人吃嗎？

林俊憲指出，第二，如果最後錢坑三法還是要強行闖關，那就沒有任何藉口，代表國民黨全黨都要上車，既然如此，國民黨的立委們，往後4年，請別再來跟中央爭取任何重大建設經費，既然整個黨團都支持錢坑法案，中央實在擠不出其他預算給你們。講直接點，傅崐萁代表整個國民黨團，把你們的政績都拿走了。

林俊憲續指，請國民黨其他立委出來回答，到底是哪一種情況呢？還有一點理智的資深國民黨立委們，你們到底有沒有作用呢？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
傅崐萁稱花東三案換國會擴權？ 柯建銘痛斥：整天嘐潲
2024/06/04 11:45

傅崐萁稱花東三案換國會擴權？ 柯建銘痛斥：整天嘐潲
自由爆新聞》基隆「拆樑」進度曝光！藍立院「奪權之戰」他們怒轟
2024/06/03 20:35

自由爆新聞》基隆「拆樑」進度曝光！藍立院「奪權之戰」他們怒轟

大美術館【馥の森】千坪公園首排山林景名邸
花東三法拚7月通過？傅崐萁：黨內有「完全共識」才會推
2024/06/04 10:22

花東三法拚7月通過？傅崐萁：黨內有「完全共識」才會推
柯文哲指查弊並非優先 李彥秀：在野溝通找最大公識訂優先順序
2024/06/04 12:16

柯文哲指查弊並非優先 李彥秀：在野溝通找最大公識訂優先順序

CHIMEI奇美家電 蟬聯信譽品牌雙金榮耀
傅崐萁稱花東三法政府零出資 王定宇：沒人BOT還是要編預算
2024/06/04 11:46

傅崐萁稱花東三法政府零出資 王定宇：沒人BOT還是要編預算
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播