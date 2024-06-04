國民黨要求保障消防員安全 專家籲檢討建築技術與排煙系統規定

國民黨今日召開「消防員殉職頻傳，消防人員救災安全如何保障？」記者會。（記者施曉光攝）

2024/06/04 12:40

〔記者施曉光／台北報導〕新竹晴空匯大火再度發生打火兄弟不幸喪命火窟的不幸事件，國民黨今日召開「消防員殉職頻傳，消防人員救災安全如何保障？」記者會，新北市消防器材商業同業公會榮譽理事長許志淞指出，其實每次火災造成死亡，多因濃煙嗆昏致死，上週新竹大火殉職的消防員居然是在大樓逃生梯間因為氧氣不足而亡，他沉痛呼籲國內必須正視建築技術與消防排煙系統規定要做重新檢討。

許志淞進一步指出，建築物安全梯與特別安全梯是建築內部人員避難逃生的管道，內政部營建署的建築研究所其實也有制定梯間加壓防煙標準，但目前卻沒有強制要求超高層建築使用，這就是造成絕大部分高層建築排煙失效的原因。

許志淞表示，這次新竹大火現場的排煙系統設備完全失效，防火填塞也失效，導致火場濃煙就往大樓管道間與地下室走，雖然事後調查認定排煙設備電源被燒壞，但他持存疑態度，因為排煙設備電源應屬耐熱電線，他並認為，該棟大樓的逃生梯、防火排煙閘門與進風設備放在一起，形成短循環，才會造成所有送進來的風都被排煙口吸走，導致無法排煙。

中華民國消防退休人員協會總會長唐雲明表示，每次火災發生後才知道大樓沒有落實公共安全檢查，消防設備凸槌，造成消防弟兄送命，他希望新政府要拿出魄力面對問題。

唐雲明並透露，國內有很多大樓的建築防火安全管理沒有做好，在申請使用執照消防驗收時，防火門都「正正當當」，但檢查結束後防火門就會被拆掉，這種情況在過去還沒有專業設備消防人員管理辦法之前，不知隱藏了多少的風險。

台灣公安學會理事長劉進明指出，這次新竹大火重點就在管道間問題，而且過去很多火災案例也是如此，例如民國90年5月的「東方科學園區」大火燒了40個小時，問題就在管道間，由於防火填塞、防火區劃問題一直很難解決，一般建築物在取得使用執照後，有關防火問題，監造人都不必負責，而且被政府相關單位認可的建物使用執照圖，即便公安檢查人在檢查時有疑義，也無法推翻，但日後出事的時候，公安檢查人卻要被調查。

他建議應該要有第三人介入的公安專業檢查制度，而且公安檢查人不可以是個案的監造、設計團隊人員。

國民黨組發會社會部主任水雲翔指出，從去年2月至今年5月，共有8名消防人員殉職，近10年來多達43人殉職，目前台灣消防人力嚴重不足，缺額超過1萬人，每位消防員平均要負責處理1320位民眾所發生的火災、意外、蟲咬、抓蛇等狀況，而且消防設備老舊，國內超高樓層所需雲梯車也尚待補足，而且消防員工時過長過勞。

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