青民協籲立院速設修憲委員會 納入18歲公民權提案

台灣青年民主協會今發聲明呼籲立院儘速成立修憲委員會，將18歲公民權納入修憲提案，實現世代正義。圖為青民協於去年底因應2024總統大選，發起「這次，我們不改天—— 2024青年民主返鄉列車」募資計畫記者會。（資料照）

2024/06/03 17:25

〔記者林曉雲／台北報導〕對於立委提出廢除監察院主張，台灣青年民主協會今發聲明，理事長張育萌呼籲立院應儘速成立修憲委員會，同時將18歲公民權納入修憲提案，在落實憲政改革同時，也實現世代正義。

張育萌表示，國民黨9位立委今提出對監察院「廢院不廢權」等主張，上週民進黨陳亭妃委員也提出修憲，喊話廢除考試院與監察院；民眾黨總召黃國昌也表態將提案廢除監察院，「廢除監察院」已形成國會共識，勢必要透過修憲完成。

張育萌表示，青民協肯定國會三黨形成修憲共識，亦呼籲立法院長韓國瑜儘速成立修憲委員會，把握難得的憲法時刻。

張育萌指出，青民協也呼籲國會三黨，除了「廢考試院及監察院」之外，亦應在修憲委員會，廣泛且深入討論其他修憲議題，形成憲改共識，並與公民對話，方能形成社會共識，最終才有機會通過修憲複決962萬同意票的超高門檻。

張育萌強調，「18歲公民權」於2022年已在朝野跨黨派共識中，在立法院以109票比0票壓倒性票數通過，在這次修憲中，三黨也應將早已有「18歲公民權」納入修憲提案，與其他議題共同交付公民複決，在落實憲政改革的同時，也實現世代正義。

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