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日本草莓又驗出農藥殘留 食藥署︰472公斤全數退運或銷毀

日本草莓再檢出農藥違規，共472.2公斤全數退運或銷毀。 （食藥署提供）

日本草莓再檢出農藥違規，共472.2公斤全數退運或銷毀。 （食藥署提供）

2024/04/02 13:55

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（2日）天公布最新邊境檢驗結果，其中一批日本草莓被檢出農藥違規，共472.2公斤全數退運或銷毀。

日本輸入的草莓頻頻在邊境被攔截，食藥署副署長林金富說，今天公布的這批日本草莓，報驗日為3月14日，為梅村水菓有限公司自日本熊本進口，共472.2公斤，被檢出農藥氟尼胺0.02ppm，超出當時「農藥殘留容許量標準」農藥氟尼胺定量極限為0.01 ppm，因此依規定於邊境銷毀或退運。

不過食藥署昨起修正「農藥殘留容許量標準」，其中有4項為草莓會使用的亞醌蟎、克凡派等農藥，若以新規來看，原本「違規」的草莓將變得「合規」，是否有相關食安疑慮，林金富說，相關法規都有做過評估，都在安全容許量內，消費者可安心食用，此次草莓季結束前，邊境也會維持100%逐批查驗。

食藥署已實施修正「農藥殘留容許量標準」，共22項農藥、101項殘留容許量，其中有4項是草莓會用到的農藥，過去國內未定容許量標準，現已修正為亞醌蟎1.0ppm、克凡派0.5ppm、氟尼胺0.7ppm和滅芬座1.5ppm，4月1日起查驗將依新標準辦理。

今天公布的這批草莓若放到新規來看就能合格放行，是否會有相關食安疑慮，林金富說，調整「農藥殘留容許量標準」主要考量緯度不同、病蟲害跟用藥需求也不同，但都是在安全容許量內，消費者可以安心食用。

去年9月以來，日本報驗輸入的草莓有767批、總重188.49公噸，檢驗不合格的有31批、總重4.91公噸，不合格率4.04%，違規原因均為農藥殘留，包括氟尼胺、賜派滅、亞醌蟎代謝物、亞滅培、祿芬隆、亞派占滅派林、必芬蟎、護汰寧等。

林金富也說，針對違規的日本製造廠處以暫停輸入查驗一個月的處分，目前共有12家，其中10家已屆滿、1家至4月13日止，1家則是屆滿後再次檢出不合格。食藥署持續在邊境針對日本輸入草莓採監視查驗至4月30日截止，但接下來仍為維持100％逐批查驗，抽驗合格才能輸入。

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