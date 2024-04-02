爆柯市府2019年就知契約獨厚台智光！ 綠揭同年契約變更卻不修正

洪婉臻揭露柯市府於2019年做的專案報告，就知道郝龍斌時期所簽下的母約有許多獨厚條款。（圖由洪婉臻辦公室提供）

2024/04/02 16:15

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市前後任市長柯文哲、蔣萬安近日因台智光案爭議數度交鋒，柯文哲稱忍台智光案忍8年遭外界質疑，為何2017年還要與其簽下警察局錄影監視系統專用網路服務簽定子約，民進黨台北市議員洪婉臻揭露柯市府於2019年做的專案報告，就知道郝龍斌時期所簽下的母約有許多獨厚條款，柯文哲時代也有2次契約變更的機會，卻只是選擇性的變更小地方，根本就是打假球，更是養肥台智光的助長者。

洪婉臻指出，柯文哲任內資訊局2019年所做的專案報告內，報告提到有關台智光與市政府的權利義務關係，有許多獨厚台智光的條款，如對台智光免徵使用費、協助解決用戶迴路建置相關阻礙、協助取得道路挖掘許可、協助請金融機構提供融資、協助爭取優惠價格，還有最為人所詬病的「市府各單位對於台智光有優先租用的義務」，最後還要備註本府將盡最大努力協助得標廠商辦理。

洪婉臻表示，市府曾分別在2012/4/19（郝龍斌時代）、2015/5/29（柯文哲時代）及2019/2/27（柯文哲時代）進行3次契約變更，過程很多人提出台智光有問題，為何有3次契約變更機會，卻不好好檢視哪裡該修正？只針對建設期程、變更費率提報時間做討論，不改大方向僅僅只是選擇性的變更小地方，形同打假球。

洪婉臻調查發現，台智光2023年12月總電路數僅達3萬用戶，其中台北市政府就占8成5，僅僅1成5是民間企業與家庭用戶，數字狠狠打臉北市府，稱台智光的安排是要給全市民最大的福祉，結果是慷全民之慨來養大、養肥台智光，市府拚命大撒幣換來這樣的執行成效，如果還不能說是圖利廠商，那什麼叫圖利廠商？

洪婉臻揭露柯市府於2019年做的專案報告，就知道郝龍斌時期所簽下的母約有許多獨厚條款。（圖由洪婉臻辦公室提供）

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