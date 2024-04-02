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被超車還被按喇叭嗆聲「叭我幹嘛？」 2騎士互毆各賠9萬、7萬

張姓機車騎士不滿被魏姓騎士超車，還被按喇叭，嗆聲「你叭我幹嘛？」，引發2人互毆，高院依傷害罪將雙方判刑，及須賠償對方。（記者楊國文攝）

張姓機車騎士不滿被魏姓騎士超車，還被按喇叭，嗆聲「你叭我幹嘛？」，引發2人互毆，高院依傷害罪將雙方判刑，及須賠償對方。（記者楊國文攝）

2024/04/02 15:05

〔記者楊國文／台北報導〕魏姓機車騎士行經北市某路段時，按喇叭後超越前方張姓機車騎士，魏男在路口停等紅燈時，張男駛近並質問「你叭我幹嘛？」，雙方一言不合大打出手，雙方均掛彩互告對方傷害罪及求償，高等法院判張男3月徒刑、魏男拘役20天，均可易科罰金定讞；民事方面，高院判張男、魏男各賠9萬多元、7萬多元，魏男可上訴。

判決指出，2021年10月1日傍晚尖鋒時刻，魏男騎機車行經北市一處馬路時，對同向前方的張姓機車騎士按喇叭後，超車離去，不久，魏男在下一個路口停紅燈時，張男騎車到其右側並質問「你叭我幹嘛？」，雙方發生口角爭執，綠燈亮起，雙方起步後相互碰撞倒地，互指對方的錯，雙方互相拉扯後，扭打在一起，並發生互毆均掛彩而鬧到警局，並互控傷害罪，魏男並求償204萬多元，張男求償10萬元。

審理時，魏主張，衝突時，張先出手毆打其鼻樑，他才拿安全帽反擊，屬「正當防衛」，沒有過失。不過，高院認為互毆不能算是「正當防衛」。

高院刑事庭判互毆雙方均涉傷害罪，張男3月徒刑，可易科罰金9萬元，魏男拘役20天，可易科罰金2萬元均定讞；民事方面，判張男須賠償精神慰撫金9萬元、醫藥費5101元，共9萬5101元；另判決魏男須賠償精神慰撫金5萬元、醫療費用2萬7810，共7萬7810元。

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