小林紅麴原料波及小綠人標章 衛福部：一週內公布求償程序

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛福部、環境部、行政院食安辦就「蘇丹紅、小林製藥紅麴原料以及寶林茶室食物中毒案等重大食安事件之檢討與策進作為」進行專題報告，衛福部長薛瑞元備詢。（記者王藝菘攝）

2024/04/01 16:28

〔記者邱芷柔／台北報導〕日本小林製藥的紅麴保健品疑似造成腎臟疾病問題，國內截至昨天已有6人通報服用該公司製成的產品出現非預期反應，其中有3人是腎病變，且6件通報中有2件是取得我國「小綠人標章」的健康食品。衛福部長薛瑞元今（1日）表示，不排除台灣也有系統性風險，將以專案協助受害消費者，預計一週內公布相關求償程序。

食藥署調查，國內並沒有業者直接進口小林製藥的紅麴產品，不過有兩家業者進口小林製藥的紅麴原料提供給下游廠商，目前由下游業者主動通報預防性下架，食藥署也在官網上公布下架資訊，目前已有226件。

立法院衛生環境委員會今舉行重大食安專題報告，國民黨立委王育敏指出，民眾信任小綠人標章，結果還是出事，現行審查分「個案認證」、「規格標準審查」兩軌，這次個案認證的紅麴產品有9家業者，其中1家就有消費者通報出現不良反應，而規格標準審查僅有書面審查，管理恐怕更鬆，且衛福部有無相關機制，確保國內其他紅麴產品沒問題。

食藥署長吳秀梅說明，目前確實是雙軌制度，其中規格標準審查，如紅麴跟魚油等產品，若符合之前通過的品項，就可以審定，但業者仍要做規格裡要求的檢驗。

薛瑞元表示，目前針對紅麴產品較常出現的毒素都會做上市前檢驗，業者平常也會自主檢驗，現在會以公共衛生方式先分析，確保食品安全，也就是國人食用紅麴相關產品，無論是否為台灣製造，都會看看有沒有身體不適的通報。

國民黨立委王鴻薇質詢時也提到，駐日代表也已接獲台灣民眾投訴，國內下架產品目前逾200件，若有消費者進入洗腎，衛福部要如何協助消費者獲得應有的賠償。

薛瑞元說，目前紅麴產品發生非預期反應的通報案件有6件，另有18件是向消保處申訴。消費者可向國內製造商求償，之後廠商可能會向日方求償。目前案件還在釐清中，會先累積再進一步處理；此案在日本已經是系統性風險，在台灣也很可能是有系統性風險，預計一週內會公布相關求償程序，協助消費者。

行政院消保處長鍾瑞蘭也提到，製造商、輸入商、經銷商要負同樣責任，消費者可從企業經營者、消保團體、地方消保官等管道申訴，如果申訴不行就由消保官，或20人以上進行團體訴訟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法