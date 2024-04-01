小林紅麴原料波及小綠人標章 衛福部：一週內公布求償程序
〔記者邱芷柔／台北報導〕日本小林製藥的紅麴保健品疑似造成腎臟疾病問題，國內截至昨天已有6人通報服用該公司製成的產品出現非預期反應，其中有3人是腎病變，且6件通報中有2件是取得我國「小綠人標章」的健康食品。衛福部長薛瑞元今（1日）表示，不排除台灣也有系統性風險，將以專案協助受害消費者，預計一週內公布相關求償程序。
食藥署調查，國內並沒有業者直接進口小林製藥的紅麴產品，不過有兩家業者進口小林製藥的紅麴原料提供給下游廠商，目前由下游業者主動通報預防性下架，食藥署也在官網上公布下架資訊，目前已有226件。
立法院衛生環境委員會今舉行重大食安專題報告，國民黨立委王育敏指出，民眾信任小綠人標章，結果還是出事，現行審查分「個案認證」、「規格標準審查」兩軌，這次個案認證的紅麴產品有9家業者，其中1家就有消費者通報出現不良反應，而規格標準審查僅有書面審查，管理恐怕更鬆，且衛福部有無相關機制，確保國內其他紅麴產品沒問題。
食藥署長吳秀梅說明，目前確實是雙軌制度，其中規格標準審查，如紅麴跟魚油等產品，若符合之前通過的品項，就可以審定，但業者仍要做規格裡要求的檢驗。
薛瑞元表示，目前針對紅麴產品較常出現的毒素都會做上市前檢驗，業者平常也會自主檢驗，現在會以公共衛生方式先分析，確保食品安全，也就是國人食用紅麴相關產品，無論是否為台灣製造，都會看看有沒有身體不適的通報。
國民黨立委王鴻薇質詢時也提到，駐日代表也已接獲台灣民眾投訴，國內下架產品目前逾200件，若有消費者進入洗腎，衛福部要如何協助消費者獲得應有的賠償。
薛瑞元說，目前紅麴產品發生非預期反應的通報案件有6件，另有18件是向消保處申訴。消費者可向國內製造商求償，之後廠商可能會向日方求償。目前案件還在釐清中，會先累積再進一步處理；此案在日本已經是系統性風險，在台灣也很可能是有系統性風險，預計一週內會公布相關求償程序，協助消費者。
行政院消保處長鍾瑞蘭也提到，製造商、輸入商、經銷商要負同樣責任，消費者可從企業經營者、消保團體、地方消保官等管道申訴，如果申訴不行就由消保官，或20人以上進行團體訴訟。