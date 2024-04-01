副手都是2026新北市長熱門人選 蔣萬安、侯友宜一件事有默契

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今（1）天同台，被追問認為誰是國民黨2026年競選新北市長最佳人選時都表示，雙北是一個共同生活圈，緊密合作是共識，對心目中的人選閉口不提。（記者田裕華攝）

2024/04/01 12:04

〔記者何玉華／台北報導〕2026年國民黨誰選新北市長，現任台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然兩人都被點名，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今（1）天同台，被追問認為誰是國民黨最佳人選時都表示，雙北是一個共同生活圈，緊密合作是共識，對心目中的人選閉口不提。

台北市、新北市攜手舉辦2025年世界壯年運動會，蔣萬安、侯友宜今（1）天連袂出席在台北市舉辦的企業參與記者會，會前受訪被問到兩市副市長李四川、劉和然都是2026新北市長候選人的熱門人選，兩人認為誰是代表藍營的最佳人選？

侯友宜表示，他尊重每一個人職涯規劃，但最重要的是雙北是一個共同生活圈，不管是捷運、教育、文化，彼此之間都很密切，市長、市府工作團隊彼此都密切的配合。他以此次舉辦世界壯年運動會為例，要邀請企業跟雙北市政府並肩作戰，一起帶動雙北的觀光旅遊，新北市府團隊現在全力拚市政。

一度以是新北市長人選想避答的蔣萬安，在被追問下後說，兩人都是人才，最重要的是雙北是共同生活圈，交通、教育、文化、公共建設等很多市政推動，雙北一定是緊密合作，這個是有共識、是非常重要的。

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今（1）天連袂出席在台北市舉辦的企業參與記者會，現場體驗木球運動。（記者何玉華攝）

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