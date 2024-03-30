賴清德：即將擔任第16任總統 深深感受到責任及使命

副總統賴清德說，懷抱感恩的心情參加新北市嘉義同鄉會新春活動，感謝鄉親們大力支持。（擷取自總統府提供影片）

2024/03/30 20:59

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統賴清德今晚（30日）間出席新北市嘉義同鄉會第十一屆第三次會員大會時表示，政府會大力支持嘉義發展亞洲無人機的研發基地，讓嘉義從農業、工商大縣成為科技大縣。他也說，未來他將繼續守護台灣安全，維護台灣主權，穩定兩岸關係，促進印太和平，讓台灣在民主道路上繼續走向世界，更加進步繁榮。

賴清德表示，今天懷抱感恩的心情參加新北市嘉義同鄉會新春活動，感謝鄉親們的大力支持。日前他到嘉義參訪的亞洲無人機研發中心深具潛力，可預期無人機是未來全世界發展的重要產業，嘉義縣也將從農業、工商大縣成為科技大縣，他會和大家站在一起，共同打拚。

賴副總統說，他即將擔任第16任總統，深深感受到責任及使命。首先，不只是要守護台灣安全、穩定兩岸關係，也要促進印太和平。戰爭沒有贏家，和平無價，他會秉持這樣的理念，繼續在蔡英文總統建立的路線上，維持兩岸和平。

他接著說，發展經濟也是政府最重要的責任之一，同時也要照顧弱勢族群，讓每一個人都能安居樂業。他感謝幾十年來，各行各業的用心打拚，歷屆政府也以拚經濟為優先，這幾年來，台灣經濟已獲致良好成果。

賴副總統強調，維護台灣主權，穩定兩岸關係，維持民主制度，並在這條民主道路上繼續走向世界，台灣的未來一定會更加進步繁榮，大家繼續打拚。

行政院副院長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁、內政部次長吳堂安及新北市嘉義同鄉會理事長劉德宗等人也出席。

賴清德親切與現場鄉親打招呼。（擷取自總統府提供影片）

賴清德與來賓合影。（擷取自總統府提供影片）

行政院副院長鄭文燦（右）、嘉義縣長翁章梁（左）也出席。（擷取自總統府提供影片）

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