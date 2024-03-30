基泰大直損鄰公辦都更說明會 無法一坪換一坪成爭議

台北市住都中心今召開「大直傾斜民宅南側及北側都更說明會」。（台北市都更處提供）

2024/03/30 20:50

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市住都中心今召開「大直傾斜民宅南側及北側都更說明會」，約300位住戶出席，住戶質疑市府去年12月說好用7599專案進行都更，未料市府最後由「大直專案」進行強制都更程序，且更新後無法達到一坪換一坪及停車位價格過高。

台北市議員陳怡君認為，雖然市府放寬容積跟獎勵及都更時程，仍無法達成一坪換一坪，居民擔心住不下原有家庭成員，呼籲將更多可回饋原住戶的條件納入招商資格，讓住戶少一些損失。

台北市都市更新處表示，市府推動大直傾斜民宅東側及南側更新重建，啟動公辦都更程序5個月內進入模擬選屋階段，今召開說明會向住戶說明更新前、後權利價值及初步房型規劃，讓住戶對於未來新家願景更為清晰，並將住戶需求做為未來招商條件。

針對有住戶於說明會指出，社區是大直基泰案造成受損被迫都更，市府應以7599專案計畫程序辦理而非強迫住戶參與都更，且更新後無法達到一坪換一坪及停車位價格過高；更新處表示，大直基泰鄰損發生以來，為保障住戶的居住安全，以「公辦都更專案」協助，去年10月辦理意願調查，住戶表達高度意願，啟動此二基地公辦都更程序，並無住戶所述強制都更。

更新處強調，公辦都更以都市更新權利變換的規定辦理，程序過程公平公正公開，後續招商時將積極訪商，並以務實且對住戶有利的方案作為招商基礎，住戶於公告上網招商前，皆可持續表達意見及疑問；模擬選配期間為今年4月1日至113年4月23日，請住戶以郵寄或親送方式，繳交模擬選配意願調查表及問卷表達意願。

陳怡君說，雖市府放寬容積跟獎勵及都更時程，但仍無法達成還原原坪數、一坪換一坪，更新後住不下原有家庭成員，如今若要換回原來的坪數，就必須準備高額費用，因此許多長輩萌生退意，直言養老金都沒了，甚至還有住戶表示，光一個停車位就要再多支付近340萬，讓住戶哀聲連連。

陳怡君呼籲，請市府在未來招商、協助未來的建商都更外，是否能將更多可回饋原住戶的條件納入招商資格，讓住戶少一些損失，也喚回損鄰戶對於公辦都更的信心。

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