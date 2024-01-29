歡迎「游昌配」拜會民眾黨團 黃國昌︰這裡絕對不是刑堂

游錫堃、蔡其昌拜會民眾黨團，黃國昌表示，「這裡絕對不是刑堂」，也絕對沒有牽扯任何利益交換。（記者羅沛德攝）

2024/01/29 17:03

〔記者黃靖媗／台北報導〕將代表民進黨角逐第11屆立法院正副院長的立委游錫堃、蔡其昌，今（29）日下午拜會立院民進黨團。立委當選人黃國昌表示，他們歡迎游錫堃與蔡其昌至立院民眾黨團交換意見，今日的兩場會談，也能破除外界的揣測與想像，「這裡絕對不是刑堂」，也絕對沒有牽扯任何利益交換，可以公開、負責任地跟社會報告。

黃國昌於會後受訪表示，非常感謝游錫堃院長與蔡其昌副院長到立院民眾黨團，雙方會談過程非常愉快、融洽，他們對立院接下來的運作，與推動國會改革的目標，都已充分交換意見，雙方有共識，在國家與人民的利益之前，政黨與個人的利益都是小事，相信台灣社會期待的是民進黨、國民黨、民眾黨3黨在國會攜手合作，推出更多福國利民的法案。

黃國昌也讚許游錫堃，過去對台灣推動民主的貢獻有目共睹，台灣民主的歷史上，絕對有游錫堃院長院長重要的角色與定位。

另外，針對黃國昌昨日提出的「單一召委制」，黃國昌表示，在制度的設計上有討論的細節很多，今天主要僅就大方向廣泛交換意見，他補充，單一召委制未必會是贏者全拿，像德國國會召委席次的分佈，便是與國會比例相配合。

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