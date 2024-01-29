赴國民黨團致意 傅崐萁再嗆綠營「真正的核彈還沒發生」

國民黨立委賴士葆宣布退出總召選舉，立委傅崐萁確定擔任新會期國民黨團總召，傅崐萁29日在書記長洪孟楷（右）、副書記長林思銘（左）陪同下接受媒體訪問。（記者羅沛德攝）

2024/01/29 16:51

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立院黨團明日投票改選總召，由於賴士葆宣布退選，下屆總召將由傅崐萁出任，傅崐萁下午4點先到國民黨團辦公室致意，他受訪表示，民進黨如果要做真正符合民意、對的事情，國民黨會支持，但是所有黑機關、或掛著政策的招牌，作為打擊政敵、掩蓋民進黨腐敗的機關，都會全面的徹查，人事同意權會嚴格的審視，「戰斧飛彈是小事，真正的核彈還沒發生！」

傅崐萁表示，國民黨是團結的政黨，他要再次感謝賴士葆以大局為重，砲口一致對外，盡快就定位，迎戰民進黨。民進黨過去在總召柯建銘帶領下，一直都在舒適圈，沒有碰到真正實質的挑戰，下屆國民黨團帶著強勢民意，要讓國會恢復正常國家的監督機制。

傅崐萁指出，民進黨過去8年的腐敗，在柯建銘的帶領下能得以隱藏，國民黨會堅持奮戰到底，對的事會努力去做，有非常多過去民進黨打造出來的「東廠級」的單位，要一一來審視人事同意權，一定要修法讓立法院的人事同意權能攤在陽光下，通通來記名表決，以示對選民的負責。

傅崐萁強調，國會改革相關法律都會強勢來進行，民眾黨也呼應跟國民黨所有立場一致，要有健全的國會，才有正常的國家，包括藐視國會罪、聽證調查、國會作證不得說謊等，強化委員會專業功能，全面來修法，讓每一位立委真正成為人民的代議士，有充分的職權來發揮。

傅崐萁說，所有過去在委員會的「反質詢」等很荒謬的情況不再發生，也不再讓民進黨豢養的家禽、家畜來擔任首長，必須要適格適才適所，全民的公器、國家的人才，能夠確實來所用，也能夠把所有良善的政策，確實在全國普及。

傅崐萁還說，柯建銘總召過去每次跟他對戰都甘拜下風，柯在舒適圈待久了，大概不了解什麼叫正常的國會，明天國民黨團正式成軍後，大戲就要上場了，「柯總召麥走（別走），相堵得到」。要把整個國會導正，所有國會議員包括民進黨113席都要是適格的國會議員，不再是政黨的橡皮圖章，一起不分藍綠113席為國家做好國會議員該做好的工作。

傅崐萁赴國民黨團致意。（記者林欣漢攝）

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