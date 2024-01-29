賴士葆曝退選原因 傅崐萁下午拜會黨團

賴士葆今日受訪表示，怎麼算票數都是他會贏，有資深大黨鞭問他既然會贏為何不選，但他認為若自己贏了總召，卻讓黨分裂，影響正副院長投票，是不可承受之重，所以才選擇退選。（資料照）

2024/01/29 14:04

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立院黨團30日將投票改選總召，傅崐萁、賴士葆兩人均登記參選，但賴昨突然宣布退選，將由傅崐萁出任總召一職。賴士葆今日受訪表示，怎麼算票數都是他會贏，有資深大黨鞭問他既然會贏為何不選，但他認為若自己贏了總召，卻讓黨分裂，影響正副院長投票，是不可承受之重，所以才選擇退選。而傅崐萁也預計下午4點到國民黨團辦公室拜會。

賴士葆指出，退選的重要原因是有一些連任立委來電表示很痛苦，不知道該投給誰，兩邊都有交情，兩邊都有來拉票，希望他和傅崐萁協調，不要讓黨團內部有裂痕。「我常常是禮讓的一方，黨團的夥伴都是兄弟姊妹。」

賴士葆表示，退選沒有任何條件，也不需要傅崐萁答應什麼，就讓傅崐萁先做，希望他能好好表現，帶領黨團往前衝，好好跟民進黨團總召柯建銘對峙。

媒體詢問，退選是否因為國民黨主席朱立倫支持傅崐萁，對此，賴士葆說，退選純粹是為了團結，不想讓黨團撕裂。他沒有跟傅崐萁溝通，傅崐萁有打電話給他，但他沒有接到，昨天打給他的電話太多了。如果今天傅崐萁再打，他會接，彼此都是同一個黨團。

賴士葆強調，退選不是委屈求全。總召是一個服務的性質，也不是什麼權位，完全像是班長在服務大家，有人要認真地替大家服務，那他就退讓。今年不做，明年做，明年不做，後年做。如果要做的話，大家輪流做。

國民黨立委游毓蘭表示，對賴士葆願意在關鍵時刻禮讓感到敬佩，顯示他的高度和大器。她有去賴士葆臉書留言，表示他是她永遠的「葆哥」，最尊敬的立院大哥，不管他有沒有頭銜，都不影響她對他的尊敬，她相信這也是很多跟他共事過的委員的心聲。

游毓蘭也稱讚傅崐萁有9年縣長及多年立委經驗，是一位有戰略思考和戰力的領導人物，期待他能帶領國民黨團，在立法院發揮更大的作用。而54個國民黨團委員，個個有戰力，只要方向對了，領導有力，一定可以有所斬獲。

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