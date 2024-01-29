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網傳「超哥泡茶照」、「警爆吃3萬超派雞排」大安警分局回應了

網路流傳超哥打完Toyz後，在派出所泡茶照片。（取自臉書靠北Police）

網路流傳超哥打完Toyz後，在派出所泡茶照片。（取自臉書靠北Police）

2024/01/29 11:37

〔記者陸運鋒／台北報導〕直播主Toyz日前批評網紅「超哥」日式料理店醋飯難吃等話語遭到爆打，Toyz事後批評大安警分局作法無法認同，而網路還流傳「超哥打人後還在派出所泡茶」、「大安警去年5月爆吃3萬元超派雞排」等內容。對此，警方表示，當時超哥正在等律師到場陪同應詢，且警方從未用大安警分局名義向該廠商訂購任何物品。

大安警分局今表示，有關臉書「靠北Police」網紅超哥坐於泡茶桌旁照片，為黃姓犯嫌於安和路派出所2樓偵詢室外辦公室，當時正等待律師到場陪同應詢。

此外，臉書「超派人生」去5月4日貼文，感謝某顧客購買超派炸雞予大安分局截圖，經查從未向該廠商訂購任何物品，且貼文時序與上揭傷害案發生時間完全不符，顯為穿鑿附會。

警方強調，網紅超哥當街傷人案在獲報後，立即啟動快打警力到場，除制止暴力行為外，並調閱路口周邊監視器、員警執勤密錄器等畫面，釐清相關涉案人員及毆打方式，並將網紅超哥等人依殺人未遂、組織犯罪條例、傷害、恐嚇等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，對於網路來源不明訊息，應多加查證、確認；另該傷害案業繫屬地檢署偵辦，被害人若對案件偵辦有所疑慮或其他事證，均可向檢察官陳述、提供，本分局將秉持勿枉勿縱原則，持續配合檢察官調查釐清。

網路流傳大安警分局去年5月爆吃3萬元超派雞排，但經警方調查未向該廠商訂購任何物品，且貼文時序與上揭傷害案發生時間完全不符，顯為穿鑿附會。（取自臉書「超派人生」）

網路流傳大安警分局去年5月爆吃3萬元超派雞排，但經警方調查未向該廠商訂購任何物品，且貼文時序與上揭傷害案發生時間完全不符，顯為穿鑿附會。（取自臉書「超派人生」）

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