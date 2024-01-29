當選父親楷模卻勒斃身障兒 法官兩度減刑判4年定讞

曾經當選父親楷模的男子，因不堪長期照顧患有身障的兒子，持電線將其勒斃；最高法院維持歷審見解，考量父親自首且其犯行足以引起同情，依殺人罪判刑4年定讞。（民眾提供；本報合成）

2024/01/29 13:21

〔記者溫于德／台北報導〕高雄一名身心障礙的兒子，3年前不聽母親的勸阻，將洗衣球丟進洗衣機，後來再與父親發生衝突被用電線勒斃，父親被法辦。最高法院維持歷審見解，考量這名曾經當選父親楷模的男子自首，及其犯行足以引起同情，依殺人罪判刑4年定讞。

這名兒子患有自閉症、妥瑞氏症、過動症，且有智能不足及情緒障礙，由父母親長期照護及教養。

2021年8月24日晚間9時許，兒子因不斷將洗衣球丟進洗衣機，被母親制止而發生口角爭執，後來父親將兒子帶回房間安撫入睡未果，父子再起衝突，父親又因不堪長期照顧壓力，將兒子強行壓制在地，拿手機充電線勒死。

晚間10時許，父親打電話向派出所自首，向員警坦承「我殺人了」，再對到場處理的員警說：「我把他縛乎死了」、「2條充電線啦，我把他勒死了」。檢方偵結，依殺人罪嫌起訴父親。

一審橋頭地院、二審高雄高分院審理時，父親否認故意殺人辯稱，當下因眼角餘光見兒子作勢要過來打他，他起身把兒子壓制在地，順手持充電線勒住兒子頸部，只想壓制，後因失去理智，持充電線對兒子勒頸。

一、二審指父親若單純想要壓制兒子，大可綑綁兒子其他身體部位，卻將兒子壓制在地，且未呼喊其他家人前來協助，後更持充電線勒住兒子的頸部致死，確實想殺害兒子。

但考量父親犯後自首，且面對自幼有身心障礙的兒子，不僅悉心撫養成人，還帶去四處就醫，父子也一同參加各類社福團體舉辦的課程，讓兒子學習各類技藝及人際相處，自己也可學習如何照護兒子及改善親子關係，並曾當選父親楷模。

一、二審認為父親這些對兒子的照顧，可見他案發前不曾輕言放棄兒子，故給予兩度減刑機會，依殺人罪判刑4年；最高法院駁回上訴確定。

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