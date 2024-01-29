長榮航罷工危機解除 鄭文燦：肯定雙方發揮智慧、創造雙贏

行政院副院長鄭文燦。（記者謝君臨攝）

2024/01/29 11:08

〔記者謝君臨／台北報導〕桃園市機師職業工會長榮分會1月22日取得合法罷工權，並宣布可能於春節、清明節罷工；不過工會昨（28）日晚間宣布，已與長榮航空針對勞資爭議逐項達成協議，並於行政院正式簽約，勞資爭議正式畫下句點。行政院副院長鄭文燦今受訪時，肯定長榮航空與機師工會都能發揮智慧，創造雙贏。

鄭文燦上午出席立法院民進黨團會議前接受媒體聯訪，針對長榮罷工危機一事發表談話。他表示，雙方協商有很多努力的過程，不是2個小時完成，事實上，行政院專案小組已成立超過2個禮拜，最後更密集協商20個小時，肯定長榮航空與機師工會都能發揮智慧，創造雙贏。

鄭文燦說，機師是飛安的核心，也是航空公司重要的人才資產，特別在疫情的3年付出很多，現在運量有大幅成長，機師人力也非常吃緊，確實有必要推動機師薪資更加合理化，另一方面，也盼多培養本國正機師，這也是一個好的方向。至於外站津貼部分，也能讓機師得到更大保障，這些理念政府都支持。

鄭文燦指出，長榮航空必要永續經營，機師也必須好好照顧，乘客權益更是政府關切重點，不要等到罷工才開始協商；罷工不是目的，談判桌上取得更大進展、更多權益才是目的，在這個過程中，他分別和機師工會及長榮航空做了非常多次的往返討論，最後能在昨晚簽下協議，協議內容也非常完整。

鄭文燦表示，希望協議是一個起點，未來期盼雙方能在公司治理上多和工會對話，創造更多雙贏。

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