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美眾議員：美國關切台海和平 提供必要國防協助

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席民主黨議員貝拉（Ami Bera）接受電視訪問。（翻攝自福斯新聞網站）

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席民主黨議員貝拉（Ami Bera）接受電視訪問。（翻攝自福斯新聞網站）

2024/01/28 17:02

〔記者楊堯茹／台北報導〕美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席民主黨議員貝拉（Ami Bera）於當地時間27日返抵美國，並接受美國福斯新聞（Fox News）專訪，被問及美國對台軍售交貨，貝拉表示，產線早前確實因中東戰事而延遲，但已趕上時程；他強調，美國關切台海和平是要「避免第三次世界大戰爆發」，提供台灣必要的國防協助，以確保21世紀的和平共榮。

貝拉表示，這次訪台目的不僅是要歡迎台灣未來的新任總統賴清德，也是要向台灣新國會再度保證，「美國和台灣站在一起」，美國哪都不會去，更堅守台灣關係法，台灣的未來應由台灣人決定，尤其這是一個分裂的國會；同時強調，「我們確保中國也會聽到這個訊息」。

主持人問及，美國跨黨派議員代表團才剛飛離台灣，中國立刻派出軍機、軍艦滋擾台海區域，但台灣卻還未收到購買的軍備。貝拉重申在台說法，軍備產線的確因為烏俄戰爭、中東戰事而塞車，但正在趕製當中，美國國會、行政部門也都很努力籌資確保產能。

他進一步表示，對區域衝突冷眼旁觀使得兩次世界大戰惡化，現在美國避免第三次世界大戰的發生；直到確保歐洲有自我防衛能力，美國在中東的任務才完成，而美國向北京所傳達的訊席是「我們要維持現況」，美國關切並非要引戰，而是要避戰，進而確保21世紀的和平共榮。

最後，主持人提問，台灣人對美方有信心嗎？貝拉則說，台灣人理解美國所做的一切，而美國也與台灣人站在一起，未來也將有更多代表團訪台重申這一點。

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