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北市再生家具展示場大特賣 上千家具、腳踏車供選購

手斗櫃以9500元成交。（北市環保局提供）

手斗櫃以9500元成交。（北市環保局提供）

2024/01/28 12:43

〔記者蔡思培／台北報導〕春節前夕是除舊布新、增添新家具好時機，台北市內湖再生家具展示場今舉辦「歲末年終」再生家具特賣會活動，有1520餘件家具、腳踏車等供民眾選購，還有資源回收有獎徵答、廢物料再生手作教學活動、腳踏車免費健檢等活動。

此次拍賣會推出100台腳踏車、餐椅120張、置物櫃50組等共1520餘件特色再生家具及腳踏車，豐富多樣又便宜的家具。還有50年代紅色幸福牌腳踏車、斜取手斗櫃、具有濃濃古早懷舊回憶的阿嬤灶腳的古早菜櫥、象徵早期社會身分地位利用稀少高級的黑檀木4人圓桌等古董家具，吸引古物愛好者競價收藏。

此次拍賣的斜取手斗櫃主體為檜木與樟木結合，原主人馮奶奶認為兩邊斜取手像聚寶盆可聚財，又是檜木打造，有「快快聚財」之意，馮太太婚後與夫家經營商行，習慣將帳本放入櫃中聚財，生意也逐漸有起色。然而馮奶奶並無子女，商行結束營業、退休後將手斗櫃交由清潔隊整新，盼讓櫃子交到有緣人手中，最終以9500元得標。

環保局為賦予回收二手家具新生命、促進循環使用，2003年起將收運到的廢棄家具修復整新後，以優惠價格展售，每年可售出超過6700件木製家具，等同每年發揮約1640公噸固碳功能，讓2050淨零目標落實在市民循環無廢生活的日常。

內湖再生家具展示拍賣場位於內湖區行忠路178巷1號，今舉辦「歲末年終」再生家具特賣會活動，時間為上午9點至下午5點。

臺北市環保局「歲末年終再生家具特賣會」活動，吸引許多民眾競標。（北市環保局提供）

臺北市環保局「歲末年終再生家具特賣會」活動，吸引許多民眾競標。（北市環保局提供）

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