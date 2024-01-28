為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

明獲提名就拜會藍白黨團 游錫堃︰聖人無常心 以百姓心為心

立法院長游錫堃今（28日）也在臉書發文表態，待明天民進黨立法院黨團正式提名他爭取龍頭，將前往各政黨的立法院黨團拜票請益。（取自臉書）

立法院長游錫堃今（28日）也在臉書發文表態，待明天民進黨立法院黨團正式提名他爭取龍頭，將前往各政黨的立法院黨團拜票請益。（取自臉書）

2024/01/28 11:17

〔記者李文馨／台北報導〕藍綠立法院龍頭之爭將於週四登場，國民黨由新科立委韓國瑜和江啟臣組「韓江配」，預定明（29日）上午拜會民眾黨；立法院長游錫堃今（28日）也在臉書發文表態，待明天民進黨立法院黨團正式提名他爭取龍頭，將前往各政黨的立法院黨團拜票請益。

正副立法院長選舉將於2月1日投票選出，掌握關鍵8席的民眾黨26日表示，希望藍綠兩黨的正副院長候選人到他們黨團說明想法，盼以民主、公開透明的方式讓民眾黨立委共同決議支持人選。

國民黨已確定由韓國瑜、江啟臣組成的「韓江配」爭取龍頭，預計週一上午9點前往民眾黨立法院黨團拜會；而現任立法院正副院長游錫堃和蔡其昌，待同日上午完成黨團提名程序後，也會向民眾黨爭取支持。

游錫堃今天在臉書發文指出，雖然他是凡人，但他願意遵循古人的諭示，「聖人無常心，以百姓心為心。善者吾善之，不善者吾亦善之，德善。信者吾信之，不信者吾亦信之，德信」。

游錫堃指出，立法院民進黨團明天推薦他為「民進黨立法院長被提名人」後，他將邀請「副院長被提名人」一起前往各政黨的立法院黨團拜票請益，「因為各界惠賜多種不同意見指教，謹此向大家報告，謝謝大家的關心！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
民眾黨邀密室協商國會龍頭？ 游錫堃：拜票是民主政治禮貌
2024/01/27 17:16

民眾黨邀密室協商國會龍頭？ 游錫堃：拜票是民主政治禮貌
沒選上立院院長會辭立委？游錫堃頻被追問 和周玉蔻舌戰
2024/01/26 11:30

沒選上立院院長會辭立委？游錫堃頻被追問 和周玉蔻舌戰

市政角地＋惠文學區 「雲頂」打造輕奢生活感
為何不回應白營國會改革訴求？ 游錫堃：立法院長無提案權
2024/01/25 14:11

為何不回應白營國會改革訴求？ 游錫堃：立法院長無提案權
立法院2/1龍頭之爭 蔡其昌：8年來致力國會改革
2024/01/25 10:50

立法院2/1龍頭之爭 蔡其昌：8年來致力國會改革

新年送元本山 5大系列滿足每個人味蕾
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播