明獲提名就拜會藍白黨團 游錫堃︰聖人無常心 以百姓心為心

立法院長游錫堃今（28日）也在臉書發文表態，待明天民進黨立法院黨團正式提名他爭取龍頭，將前往各政黨的立法院黨團拜票請益。（取自臉書）

2024/01/28 11:17

〔記者李文馨／台北報導〕藍綠立法院龍頭之爭將於週四登場，國民黨由新科立委韓國瑜和江啟臣組「韓江配」，預定明（29日）上午拜會民眾黨；立法院長游錫堃今（28日）也在臉書發文表態，待明天民進黨立法院黨團正式提名他爭取龍頭，將前往各政黨的立法院黨團拜票請益。

正副立法院長選舉將於2月1日投票選出，掌握關鍵8席的民眾黨26日表示，希望藍綠兩黨的正副院長候選人到他們黨團說明想法，盼以民主、公開透明的方式讓民眾黨立委共同決議支持人選。

國民黨已確定由韓國瑜、江啟臣組成的「韓江配」爭取龍頭，預計週一上午9點前往民眾黨立法院黨團拜會；而現任立法院正副院長游錫堃和蔡其昌，待同日上午完成黨團提名程序後，也會向民眾黨爭取支持。

游錫堃今天在臉書發文指出，雖然他是凡人，但他願意遵循古人的諭示，「聖人無常心，以百姓心為心。善者吾善之，不善者吾亦善之，德善。信者吾信之，不信者吾亦信之，德信」。

游錫堃指出，立法院民進黨團明天推薦他為「民進黨立法院長被提名人」後，他將邀請「副院長被提名人」一起前往各政黨的立法院黨團拜票請益，「因為各界惠賜多種不同意見指教，謹此向大家報告，謝謝大家的關心！」

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