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吐瓦魯選後邦交生變？ 外交部：當選議員多數友台

我國與吐瓦魯邦交生變？外交部今（27）日作出回應。（資料照）

我國與吐瓦魯邦交生變？外交部今（27）日作出回應。（資料照）

2024/01/27 13:55

〔記者楊丞彧／台北報導〕我太平洋邦交國吐瓦魯26日舉行大選，16名新當選的國會議員將推選新任總理。現任總理拿塔諾（Kausea Natano）未能選上，即將卸任。路透報導，有意角逐總理的財長潘恩紐（Seve Paeniu）今（27）日表示，新政府應討論承認台北或北京的外交路線。

對於媒體報導吐瓦魯選後，台灣又現邦交危機，外交部今日回應，吐瓦魯國大選後，目前當選議員大多支持台吐邦誼。

外交部表示，我國友邦吐瓦魯國於26日舉行國會大選，據目前掌握吐國選舉結果，已知的當選人大部分都與我國大使館互動頻繁，立場友善，並支持維護兩國邦誼。

外交部指出，選舉過程中各黨派候選人輪替乃是民主體制國家正常情形，對於吐國少部分友我政要敗選，卻有媒體認為是台吐邦誼可能生變的報導，外交部表達遺憾。

外交部強調，我國與邦交國吐瓦魯國共享民主、自由、法治等普世價值，並對於吐國透過公開、透明及平和的民主機制舉行大選及吐國人民自主決定產生的相關選舉結果表示尊重。外交部將密切注意選後吐國政局發展，持續深化與吐國新任國會議員當選人的友好情誼及雙邊合作，確保兩國邦誼穩固。

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