春節省道25路段易壅塞 首度試辦高乘載車輛行駛台9線大客車優先道

春節省道25路段易壅塞，公路局表示，將首度試辦高乘載車輛可行駛台9線崇德路段大客車優先道。（資料照，公路局提供）

2024/01/27 13:28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年春節有7天連續假期，傳統習俗民眾都會返鄉、走春、參拜，交通部公路局預估春節期間省道易壅塞路段共25處，其中台9線蘇花路廊恐出現較嚴重壅塞情形，因此將首度試辦於崇德路段開放高乘載車輛可行駛大客車優先道措施，預期能減少高乘載車輛排隊等候時間。

公路局預估春節假期間，主要幹道像是台9線蘇花改、台9線南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻、竹南、中彰大橋等路段都易壅塞；另有部分銜接高速公路路段、觀光風景路段及新春參拜熱點等，預判也會有車潮湧現。

為舒緩省道可能的壅塞情況，今年春節仍實施多項交通疏導與管制措施，包含台9線蘇花路廊實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行，並實施大客車優先措施，同時首次於崇德路段實施「大客車優先道開放高乘載車輛通行」；蘇澳－東澳、南澳－和平、和中－和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩。

南迴公路方面，公路局表示，將於尖峰時段實施車道漸變管制措施，以紓解車潮；台61線西濱快速公路針對瓶頸路段如鳳鼻－香山及竹南地區等，已規劃封閉部分橫向路口、優化時制加強綠燈秒數等措施，並配合高速公路局於2月12至14日封閉西濱交流道北上匝道入口，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。

為鼓勵返鄉出遊的民眾搭乘客運，公路局連假期間推出多項公共運輸優惠措施，包含88條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠；搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車，享一段票或基本里程免費優惠。

前往東部地區民眾，搭北宜、北花國道客運到東部地區後，購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享客運來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元優惠；或是在花東地區指定業者租車，可享租車優惠及回程最高折抵客運票價200元等優惠措施。

公路局表示，春節連假期間協調各國道業者調整運能，目前東西部總計提供5.3萬班、178萬座位數，各業者已陸續開始販售預售票。

截至1月26日止，東西部國道客運總計售出5萬9626張，佔可售張數14.3％，其中西部國道客運售出5萬4970張，佔可售張數16.5％；東部國道客運售出4656張，佔可售張數5.6％。

公路局於花蓮崇德路段，首度試辦高乘載車輛可行駛大客車優先道。（公路局提供）

春節省道、快速公路重點路段交通疏導措施。（公路局提供）

春節省道主要幹道易壅塞時段與路段。（公路局提供）

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