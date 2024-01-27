王志安「道歉」反酸民進黨 王定宇批荒謬：訕笑身障者還不反省

中國媒體人王志安（圖左）在網路節目「賀瓏夜夜秀」嘲諷身障律師陳俊翰惹議。（翻攝自YouTube）

2024/01/27 12:52

〔記者陳政宇／台北報導〕中國媒體人王志安在網路節目「賀瓏夜夜秀」嘲諷身障律師陳俊翰惹議後，昨在YouTube頻道分享道歉影片，並稱「我怎麼能對台灣的選舉制度指手畫腳呢？太自不量力了」。民進黨立委王定宇今（27）日痛批，王志安的影片充滿詆毀台灣民主、嘲諷民進黨內容，拿身障者當道具後還不懂反省，非常荒謬。

王志安昨上傳影片，標題寫道「王局給所有人道歉 」。除了向「所有台灣的殘障人士」和「賀瓏夜夜秀」表達歉意外，王還聲稱，「真的對不起民進黨，到台灣之後就應該歌頌民進黨，整個台灣民主制度不但是華人之光，還是世界之光、宇宙之光，怎麼能批評台灣呢，怎麼能批評民進黨呢？我作為一個從來沒選舉過的人、從中國來的人，怎麼能對台灣的選舉制度指手畫腳呢？太自不量力了」。

對此，王定宇今受訪表示，這段道歉影片充滿嘲諷民進黨、詆毀台灣民主，但真正引爆台灣社會公憤的是，王志安詆毀嘲諷身障者一事，把身障者當成道具，還模仿演出嘲諷，跟批評民進黨根本毫無關係，否則怎麼會藍綠白都譴責王志安？他卻不懂反省，還拚命地藉此賺取流量錢。

王定宇批評，王志安的道歉內容還刻意引導到好像是對不起民進黨才引爆台灣的反彈，但事實上，不管他在台灣如何批評任何政黨，這都是言論自由，如果說錯了，自然會有另一群人用言論自由加以反駁，但王志安歧視身障者的言論超越政黨、牴觸一個文明社會底線。

王定宇進一步指出，王志安也對台灣的民主充滿無知，把三黨的造勢晚會詆毀成膚淺民主，卻沒看見台灣民主社會一票票選出里長到總統，讓台灣的政治權力向人民負責，王志安來自沒有民主的國家，感受不到這種深層的民主底蘊，淺薄的觀點也讓台灣人民非常不舒服。

此外，民進黨立委許智傑也直言，聽王志安的發言，看起來是用反諷的角度，根本無心認錯，完全是中共外宣的爪牙，替中共打壓台灣、打壓民主，實不足取也。

王定宇抨擊，王志安真正引爆台灣社會公憤的是詆毀嘲諷身障者一事，道歉影片卻刻意引導，充滿詆毀台灣民主、嘲諷民進黨的內容。（資料照）

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