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新科立委2/1就職 內政部：3地方首長及2議員職缺依法須補選

內政部今指出，第11屆立法委員當選人將於2月1日就職，其中19位當選人同時具現任民選地方公職人員身分，當選者依法應在就職立委前辭去現職，而辭職後遺留的職缺，這次依法有5個職缺須辦理補選。（示意圖）

內政部今指出，第11屆立法委員當選人將於2月1日就職，其中19位當選人同時具現任民選地方公職人員身分，當選者依法應在就職立委前辭去現職，而辭職後遺留的職缺，這次依法有5個職缺須辦理補選。（示意圖）

2024/01/27 10:24

〔記者吳書緯／台北報導〕內政部今指出，第11屆立法委員當選人將於2月1日就職，其中19位當選人同時具現任民選地方公職人員身分，當選者依法應在就職立委前辭去現職，依「地方制度法」規定，全台將有2個議員、3個地方首長職缺須辦理補選。

內政部指出，第11屆立法委員當選人當中，有19位當選人同時具現任民選地方公職人員身分，包含直轄市議員13人、縣（市）議員3人、鄉（鎮、市）長3人。

內政部說明，依「地方制度法」規定，地方民意代表，包括直轄市議員、縣（市）議員、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表，不得兼任其他民選公職人員；另依「地方制度法」及「公務人員服務法」規定，民選地方行政首長，包括直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長，不得兼任他項公職。

內政部表示，現任民選地方公職人員當選立法委員，應於就職立法委員前辭去現任職務，至於辭職後遺留的職缺，這次依法有5個職缺須辦理補選。議員部分，台中市議員黃仁、宜蘭縣議員陳俊宇轉戰立委成功，台中市第15選區、宜蘭縣第4選區同一選舉區缺額達1/2以上，須辦理補選。

另外，鄉（鎮、市）長部分，苗栗縣苗栗市長邱鎮軍、雲林縣虎尾鎮長丁學忠、台東縣大武鄉長黃建賓也進軍國會，留下3個地方首長職缺，依地方制度法第82條第1項及第4項規定，也須辦理補選。

地方制度法規定，議員缺額達議會總名額3/10以上，或同一選舉區缺額達1/2以上時應補選；鄉（鎮、市）長部分，先由縣政府指派代理，並由縣選舉委員會於出缺日起3個月內辦理補選，以確保地方政務推動順利。

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