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韓國瑜立院研究室抽中「籤王」蔣萬安：宿命是用來打破的

台北市捷運劍南路站多目標大樓工程，26日在台北市長蔣萬安見證下舉行工程案簽約儀式，蔣萬安致詞時表示，劍南路站大樓結合多元服務設施，將成為新的都市核心。（記者劉信德攝）

台北市捷運劍南路站多目標大樓工程，26日在台北市長蔣萬安見證下舉行工程案簽約儀式，蔣萬安致詞時表示，劍南路站大樓結合多元服務設施，將成為新的都市核心。（記者劉信德攝）

2024/01/26 12:06

〔記者甘孟霖／台北報導〕新國會將於2月1日開議，立法院昨（25日）抽研究室，國民黨不分區立委當選人韓國瑜抽到青島二館3506研究室，因前幾屆抽中該研究室的立委均未連任成功，所以該研究室被稱為「籤王」。對此，台北市長蔣萬安表示，命運是由自己創造的，宿命是用來打破的。

立院研究室抽籤結果出爐後，媒體人黃揚明在臉書貼文表示，青島二館的3506堪稱「籤王」，從第七屆余天、第八屆林世嘉、周倪安、第九屆柯志恩到第十屆高嘉瑜，全數都無法連任成功。貼文一出引發討論。

蔣萬安今上午出席台北捷運劍南路站多目標大樓工程簽約典禮，被問到對韓國瑜抽中籤王的看法時表示，除了要相信風水，更要相信民意如流水，我命由我不由天，命運是由自己創造的，宿命是用來打破的。

媒體也問到台北市人口回升到250萬，第三位副市長的人選有下文了？蔣萬安表示，市府都會做整體考量，確定後會對外公布。對於內湖、南港區也因人口數增加可望多一席議員，他則說很高興台北市的人口不斷增加，他認為會有非常多人願意為地方付出，也期待有更多優秀的民意代表，和市府一起為市民服務。

對於國民黨北市議員游淑慧稱黨內目前對2028大選共識是總統候選人不再帶職參選，點名下屆應是台中市長盧秀燕角逐大位。蔣萬安則表示，真的不用一直幫他找工作，也不用一心想著鴻鵠將至，他就是好好在崗位上努力為市民打拚。

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