長榮機師若春節罷工 旅行業品保協會：幾乎無其他機位可簽轉

長榮機師若春節罷工，旅行業品保協會表示，春節幾乎無機位可簽轉，呼籲旅客要投保旅遊不便險。（資料照）

2024/01/26 11:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮機師醞釀罷工，桃園市機師工會昨日預告包含春節、清明假期在內的兩個罷工警戒時段。中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽表示，春節要簽轉相當困難，至於清明連假那段時間，雖然警戒時段不一定會罷工，不過業者也只能盡量在警戒時間內避免使用長榮航空的機位，因此，希望台灣能夠比照丹麥，有一個月的罷工預告期。

桃園市機師工會長榮分會這次勞資爭議包含調薪、調漲外站津貼、外籍機師聘用等，機師工會主要訴求是希望調漲飛行員結構薪資20％、調漲外站津貼至每小時6美元、停止聘用外籍正駕駛等；目前工會已於1月22日取得罷工權，後續若與長榮航空就勞資爭議事項未有共識，將於2月7日至2月18日、3月30日至4月7日兩個警戒時段中，選定特定日期開始進行罷工，並於罷工前24小時對外公告。

李奇嶽表示，長榮航空機師工會公布罷工區間，春節、清明連續假日，春節目前來說整個機位都已經賣完，如果說遇到罷工要簽轉，它的預告期是24小時，不知道怎麼幫旅客轉團。清明連假現在能夠採取的措施，就是那段時間避開長榮航空機位使用去選擇其他航空公司，但是如果已經預訂的團或機位真的遇上罷工還是得另行處理。

李奇嶽表示，機師工會所說的是公告罷工警戒區間，但還沒有講哪時候要罷工，只說24小時前會通知，因此，希望未來在罷工相關法令上能有明確的規範，將罷工預告期講清楚，旅行公會是希望比照丹麥能有1個月的罷工預告期，是一個能夠有確定罷工時間的罷工預告期。

因應可能發生的罷工威脅，李奇嶽表示，呼籲在警戒區間有要搭乘長榮航空的旅客，趕快去投保旅遊不便險。

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