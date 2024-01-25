春節連假國道疏運 2/7到2/10無高乘載管制

交通部今天在行政院會報告春節連假交通疏運措施，交通部表示，在國道部分，2月7日（農曆廿八日）到2月10日（初一）沒有高乘載管制。（交通部提供）

2024/01/25 11:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕交通部今天在行政院會報告春節連假交通疏運措施，交通部表示，在國道部分，2月7日（農曆12月28日）到2月10日（初一）沒有高乘載管制，並建議初一至初三南向民眾，早上6時前或中午12時以後出發，初三到初五北返民眾，建議在南部地區於9時前出發、在中部地區於12時前出發。

交通部表示，在國道部分，循例辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，每日0至5時全線暫停收費等措施。

為減輕尖峰時間民眾於國道壅塞情形，建議出發上國道時間，西部國道於初一到初三南向民眾，建議早上6時前或中午12時以後出發；於初三至初五北返民眾，建議在南部地區於9時前出發、在中部地區於12時前出發。在國道5號部分，於初一至初三南向民眾，建議早上5時前或下午5時以後出發；於初三至初五北返民眾，建議早上9時前出發。

省道重點部分：在台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。台61線西濱快速公路封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口、以及封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、並封閉西濱交流道北上入口匝道及竹南路段6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

為鼓勵民眾搭乘國道客運，連假期間提供國道客運票價及轉乘優惠（如：88條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費）；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價（在指定日期4人同行1人免費，返程再抵200元）或租車優惠（持國道客運購票證明租車再享優惠）。

高鐵部分，共加開461班次列車（南下246班、北上215班），總計10天提供1875班次。台鐵部分，疏運期間全線加開各級列車總計234列次（西線98列次、東線122列次、南迴線14列次），並加開東線實名制列車、紅眼列車、縣府返鄉專車、西線半直達對號列車，以及區間快車等。

在航空部分，疏運期間共計提供2316架次、19萬7826座位，其中離島管制航線計1988架次，18萬4046座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客。

海運部分，疏運期間台灣本島與離島間8條航線，規劃1182航次，提供24萬789人次運能之能；另金馬小三通於疏運期間提5萬284人次運能。

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