狠父虐1歲兒致腦部重創 判8年10月定讞

吳男施虐1歲稚兒，導致兒子腦部重創，屬中度身心障礙；最高法院維持歷審見解，依凌虐致重傷害罪對他判刑8年10月定讞。（資料照）

2024/01/25 11:11

〔記者溫于德／台北報導〕經營網拍的高雄吳姓男子從小被打到大，竟以相同方式虐待1歲稚兒，前年吳父又持T字型塑膠棍教訓，並以每週1次頻率施暴長達3個多月，導致兒子腦部重創，屬中度身心障礙。最高法院維持歷審見解，依凌虐致重傷害罪對吳父判刑8年10月定讞。

判決指，吳父因經營網拍，平時作息不穩定；後因不滿兒子摔東西、哭鬧，前年8月起會以每週1次的頻率，持T字型塑膠棍鞭打，導致兒子頭部、面部、胸腹部、上肢部、下肢部、足部等多處受傷。

前年11月10日晚上7時許，吳父再度因為兒子哭鬧而施暴，導致兒子顱內出血、顱骨骨折等傷害，後來妻子緊急將兒子送醫手術急救，雖撿回一命，腦部卻受重創，屬中度身心障礙。檢方偵結，指吳男犯殺人未遂罪。

一審高雄地院、二審高雄高分院均指無法認定吳父犯殺人未遂罪，另經一審審判長用雙手輕度施力扳折該T字型塑膠棍，可微彎曲折，代表塑膠棍並非質地堅硬的金屬製品，重量極輕，非實心沉重的器械。

再依兒子送醫過程可知，吳父當下發現兒子身體狀況異常、見妻子叫救護車時，並未阻止，且有攜帶尿布、採買醫療用品等行為，可見吳父主觀上並未棄置兒子於不顧。

一、二審並考量案發時吳父年僅22歲，被害兒子又是他的第一個小孩，他也自承沒受過教養小孩的教育，還透露自己從小被打到大，所以延續相同教育方式管教兒子。

不過，坦承犯行的吳父，並未善盡父親教養之責，且長期對稚齡兒子殘忍下手，毫無憐憫之心，案發後又沒有任何積極彌補或關心兒子的舉動，一、二審決定依凌虐致重傷害罪對他判刑8年10月。最高法院駁回上訴確定。

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