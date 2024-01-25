為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

狠父虐1歲兒致腦部重創 判8年10月定讞

吳男施虐1歲稚兒，導致兒子腦部重創，屬中度身心障礙；最高法院維持歷審見解，依凌虐致重傷害罪對他判刑8年10月定讞。（資料照）

吳男施虐1歲稚兒，導致兒子腦部重創，屬中度身心障礙；最高法院維持歷審見解，依凌虐致重傷害罪對他判刑8年10月定讞。（資料照）

2024/01/25 11:11

〔記者溫于德／台北報導〕經營網拍的高雄吳姓男子從小被打到大，竟以相同方式虐待1歲稚兒，前年吳父又持T字型塑膠棍教訓，並以每週1次頻率施暴長達3個多月，導致兒子腦部重創，屬中度身心障礙。最高法院維持歷審見解，依凌虐致重傷害罪對吳父判刑8年10月定讞。

判決指，吳父因經營網拍，平時作息不穩定；後因不滿兒子摔東西、哭鬧，前年8月起會以每週1次的頻率，持T字型塑膠棍鞭打，導致兒子頭部、面部、胸腹部、上肢部、下肢部、足部等多處受傷。

前年11月10日晚上7時許，吳父再度因為兒子哭鬧而施暴，導致兒子顱內出血、顱骨骨折等傷害，後來妻子緊急將兒子送醫手術急救，雖撿回一命，腦部卻受重創，屬中度身心障礙。檢方偵結，指吳男犯殺人未遂罪。

一審高雄地院、二審高雄高分院均指無法認定吳父犯殺人未遂罪，另經一審審判長用雙手輕度施力扳折該T字型塑膠棍，可微彎曲折，代表塑膠棍並非質地堅硬的金屬製品，重量極輕，非實心沉重的器械。

再依兒子送醫過程可知，吳父當下發現兒子身體狀況異常、見妻子叫救護車時，並未阻止，且有攜帶尿布、採買醫療用品等行為，可見吳父主觀上並未棄置兒子於不顧。

一、二審並考量案發時吳父年僅22歲，被害兒子又是他的第一個小孩，他也自承沒受過教養小孩的教育，還透露自己從小被打到大，所以延續相同教育方式管教兒子。

不過，坦承犯行的吳父，並未善盡父親教養之責，且長期對稚齡兒子殘忍下手，毫無憐憫之心，案發後又沒有任何積極彌補或關心兒子的舉動，一、二審決定依凌虐致重傷害罪對他判刑8年10月。最高法院駁回上訴確定。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
1歲多童疑遭褓姆夫打到瘀青 家長控褓姆說謊一狀告上警局求真相
2024/01/04 14:44

1歲多童疑遭褓姆夫打到瘀青 家長控褓姆說謊一狀告上警局求真相
保母掌摑幼童9下 判刑3月賠22萬
2024/01/02 11:15

保母掌摑幼童9下 判刑3月賠22萬

迎接新科技浪潮 基建商機大爆發
虐童通報補破網 范綱祥：若進立院將推動「幼兒教育及照顧法」修法
2023/12/29 22:52

虐童通報補破網 范綱祥：若進立院將推動「幼兒教育及照顧法」修法
窩岳父家被瞧不起 失業男虐死滿月兒判11年定讞
2023/12/26 11:19

窩岳父家被瞧不起 失業男虐死滿月兒判11年定讞

歐肯威士忌聯名紅點設計師打造新春禮盒
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播