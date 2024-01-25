北市府核定京華城改建容獎暴增被糾正 蔣萬安未談究責強調制定通則

台北市長蔣萬安今天早上出席台北市議會第14屆議員就職週年二手衣義賣所得捐贈儀式。（記者何玉華攝）

2024/01/25 11:02

〔記者何玉華／台北報導〕台北市京華城改建為頂級商辦案，台北市政府核定所提細部計畫修訂案，容積獎勵從392％暴增到840％，經監察院調查，昨天對北市府提出糾正案，認為北市府不當參採「都市更新建築容積獎勵辦法」，據以多給20％容積獎勵，逾越上位法規容積率上限，有重大違失；台北市長蔣萬安今（25）受訪被問到是否究責時未回應，只表示會制定通案性的審查原則，避免未來發生同樣的事情。

蔣萬安今天早上出席台北市議會第14屆議員就職週年二手衣義賣所得捐贈儀式前受訪，被問到監察院糾正北市府核定京華城所提細部計畫修訂案有違失時表示，這個案子是前市府的案子，市府會依照糾正內容制定通案性的審查原則，作為後續審查的依據，他也會在任內避免相關的問題。

至於是否追究當時的官員責任，蔣萬安未回應，只表示監察院已經做了說明，報告也非常清楚，他的立場就是檢討制定通案原則，避免未來發生同樣的事情。

監委林盛豐與蘇麗瓊調查指出，北市府於2021年11月1日公告核定面積1萬6485平方公尺的京華城「第三種商業區（特）土地使用分區管制規定細部計畫案」，在欠缺法令依據下，逕自創設「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」等獎勵項目，給予按「第三種商業區」之基準容積率上限560％外加最高20％的容積獎勵，據此換算，給予獎勵的「容積樓地板面積」高達約5585坪；加計按之後建築執照實設總樓地板面積比例推算的免計容積部分，可增加樓地板面積合計高達約1萬265坪，不僅逾越（牴觸）容積率上限規定，且給予的容獎相較申請人貢獻程度亦屬失衡，相關審議與核定過程均有重大違失。

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