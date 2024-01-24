吐瓦魯財長稱選後檢視與台關係 外交部：中國因素影響

吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）透露，吐瓦魯選後將重新審視與台灣的外交關係。（路透）

2024/01/24 16:11

〔記者楊堯茹／台北報導〕繼吐瓦魯駐台大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）透露，吐瓦魯26日選後恐仿效諾魯向北京尋求外交承認，吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）又告訴路透，吐瓦魯選後將重新審視與台灣的外交關係。對此，外交部發言人劉永健表示，吐瓦魯財長為競選連任而提出個人政治主張，「背後顯然有中國因素影響」，並不代表吐瓦魯官方立場。

劉永健表示，外交部預祝吐瓦魯國本月26日國會選舉順利成功，而對於個別候選人基於選舉考量，刻意在選前對外發表不友我政見，外交部至感遺憾。

他進一步指出，中國處心積慮謀奪我邦交國，並將之視為打壓民主台灣之主要手段，時值諾魯受中國操弄與我國斷交之關鍵時刻，外交部不排除中國為打壓我國外交空間，再次利用吐國選舉惡意操弄議題及影響特定候選人，試圖發動認知戰，混淆國際視聽。我國呼籲國際社會持續支持民主台灣，共同反制中國在各地侵蝕民主價值的惡意介選行為。

他也重申，我國大選後吐國總督法拉尼（Tofinga Falani）、總理拿塔諾（Kausea Natano） 、外交部長尼尤索（Panapasi Nelesone ）等政府高層、國會議長戴伊歐（Samuelu Teo）及朝野各界政要，已連日多次重申堅定支持兩國邦誼的立場，台吐雙方均珍視彼此堅實的友誼，未來也將在各領域中持續強化合作，追求共榮發展。

據路透報導，吐瓦魯財政部長潘恩紐指出，吐瓦魯與台灣的雙邊關係，以及與澳洲達成的安全和移民協議皆已引起部分議員的關切，「新國會有必要就此辯論和檢視」。路透指出，潘恩紐的發言是首次有吐瓦魯議員暗示，吐瓦魯可能放棄與台自1979年以來的外交關係，轉向支持北京。

潘恩紐說，台灣與中國問題依然是每個政府可商確的議題，特別是在大選之後；「這取決於哪個夥伴國家能夠回應並支持實現吐瓦魯的發展優先要務。」並表示，吐瓦魯選民期望更多來自國際社會的財政援助，以因應氣候變遷與發展。

吐瓦魯財長潘恩紐（Seve Paeniu）與吐瓦魯駐台大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）為叔姪親戚關係，曾任諾魯經濟顧問及吐瓦魯總理，為吐瓦魯八大選區中努庫萊萊島（Nukulaelae island）選區的現任議員，在今年大選同額參選的情況下，他已篤定連任。

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