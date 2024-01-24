台北市書包減重 教育局加強提醒3標準

教育局今舉行公私立國小校長會議。圖為教育局長湯志民。（記者甘孟霖攝）

2024/01/24 13:00

〔記者甘孟霖／台北報導〕學童的書包減重一直以來是教育界關注議題，台北市教育局今年要求各學校遵照3標準，包含每學期前後測量書包重量、書包重量不超過體重8分之1、針對特大書包隨時抽測提醒等，盼藉由相關措施，讓孩子身心有更健全的發展。

教育局今（24日）進行全市公私立國小校長會議，教育局長湯志民說，不是任何政策都需要花錢，書包減重就是其一，而且還對孩子的健康有幫助。他提到，有時候在路上看到大人站得直挺挺，一旁的學童卻被書包重量壓到歪腰，推動書包減重勢在必行，除了檢查外也要教導孩子整理書包，利用校園置物櫃空間，將非作業的物品留在學校。

他也提到，作業量是書包超重的原因之一，國外很多學生作業量都是一小時內可以完成，或是根本沒有回家作業，除了基本的練習之外，不應給孩子增加過度的負擔，以利其身心發展更健康，此外還有補習班、安親班等額外作業，這是大家要共同思考的課題。

國小教育科長林侑融說，書包減重議題發酵已久，教育部自1999年起試辦書包減重計畫，2003年起要求各地方政府研擬相關計畫，教育局在這方面配套很多，包含宣傳摺頁及新生入學的報到單上都有相關資訊。

至於特大書包的定義，她提到，坊間許多書包還有護頸、護腰等額外特殊功能，這樣一來就比一般書包還重，建議選用輕量耐用的款式就好。

台北市國小校長協會理事長、雙蓮國小校長張素花補充，因學校行政人員人力有限，未來相關作法原則上是每個月固定抽測班級，看書包有沒有超重，讓每個孩子都能知道書包減重的重要性，而當中面對比較大的問題是，許多孩子會把課後安親班的書本、作業等一併帶著，因此書包減重需要親師生一同努力。

延平國小校長陳清義表示，書包減重在理念上是好的，但不能只有學校方推動，也要從家長觀念著手，很多學生來上學不只帶課內作業，還有補習班作業，甚至帶著溜冰鞋、蛇板等課後活動要帶的裝備，校內部分減重但在其他部分加重就沒有意義。

他建議，校內作業方面老師可以再思考如何減重，例如國語可以先在學校完成查字典的作業，就不用背著沉甸甸的字典回家，學校也可以思考，提供書包確實減重的學生獎勵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法