北市小學生霸凌同學竟獲選模範生 遭毆童母泣：黑暗榮耀竟真實上演

台北市議員林延鳳今偕同孩子遭霸凌的兩位家長開記者會，其中C生母親一度落淚。（記者楊心慧攝）

2024/01/24 13:05

〔記者楊心慧／台北報導〕《國際橋牌社》製作人汪怡昕先前踢爆北市某國小霸凌者竟獲學校表揚為模範生，校方當時聲稱該事件獲報後成立小組調查，但審議出爐前不該臆度；台北市議員林延鳳今偕同孩子遭霸凌的兩位家長（C生和Z生）開記者會，其中C生母親一度落淚，哽咽表示無法想像韓劇《黑暗榮耀》的校園霸凌竟發生在孩子身上，她無法認同校方處置，甚至連校長都說謊掩蓋真相。

台北市教育局副局長陳素慧表示，教育局相當痛心有這樣的霸凌事件，就學校的處置，包含學校、老師是否隱匿的部分，教育局都會進行調查，若確實失職將會進行懲處，針對模範生的部分，學校缺乏機制，確實有違失，將要求訂定模範生遴選的辦法、討論當選人是否合適。

汪怡昕本月1月8日發文爆料，霸凌者以剪刀攻擊同學，還獲學校表揚為模範生，校方當時表示，去年6月接獲疑似霸凌案件通報成立小組調查，但當事人說法有不一，審議結果出爐前不該臆度，且模範生選拔在重新編班後舉行，該學生經全班同學選舉，獲過半數支持。

C生母親哽咽表示，無論是從孩子口中聽到，或是調查報告寫出孩子是如何遭受到霸凌，震驚孩子竟在學校發生如同黑暗榮耀的暴力事件，讓她如同在地獄般，自責懊悔自己是無能為力的媽媽，讓孩子承受無法彌補的傷害、長期遭毆打身心受創，只要聽到霸凌者的名字就會害怕，她只想問整件事情為何校方包庇、也無通報，甚至老師裝沒事。

Z生母親表示，學校在知道霸凌者的狀況後竟還將他選為模範生，他們站起來是希望能保護孩子，更希望其他孩子未來不要再受害，就算學校抹黑說他們是怪獸家長，她也無所畏懼，只希望真正的施暴者能道歉、做錯事情的大人應該被究責。

林延鳳指出，霸凌者是曾代表台灣出國比賽的競技小國手，對特定同學進行肢體、言語霸凌，最嚴重者甚至曾持剪刀、鐵尺，向該同學恐嚇稱「我要殺了你！」而校方不僅未於事發第一時間通報家長，也拒絕家長讓霸凌者與受害者有「合理隔離措施」的建議，更在調查確認相關霸凌行為屬實後，表揚霸凌者為「模範生」。

林延鳳要求，教育局應釐清相關人員行政責任，落實身體自主、友善性別與反歧視等教育，並對於各校表揚模範生訂定明確排除要件，且體育局對於賽事應要求有類此霸凌紀錄者予以禁賽，否則就要撤除補助。

台北市議員林延鳳今偕同孩子遭霸凌的兩位家長開記者會。（記者楊心慧攝）

台北市議員林延鳳的辦公室助理示範霸凌者拿剪刀要脅同學的畫面。（記者楊心慧攝）

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