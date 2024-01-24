長榮機師取得罷工權 消基會︰應有預告期 航空公司、旅行社應有賠償責任

長榮機師春節恐罷工，消基會認為要有預告期，航空公司、旅行社應有賠償責任。（資料照）

2024/01/24 12:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園機師工會長榮機師已於22日取得罷工權，消基會副董事長徐則鈺表示，過去3次航空業罷工，最大受害者都是消費者，消基會特別呼籲主管機關應該要適度介入，除了要有一定時間的罷工預告期之外，也不能將罷工認定為不可抗力因素，讓航空公司與旅行社能負起消費者損失的賠償責任。

航空公司罷工事件的發生，都會嚴重衝擊消費者的權益，消費者除要承受旅程受阻、旅行團無法出團或行程延誤泡湯、無法回國等諸多困擾不便外，更有可能衍生其他財務重大損失。徐則鈺表示，職業團體為自身勞動權益訴求，犧牲消費者權益實屬不義，要求勞動團體罷工前應有一定期間的預告準備期，讓消費者能夠做些事前因應措施，現在機師工會說24小時前會預告，根本讓人無法接受，這樣只是讓消費者不會白跑到機場一趟，無助於減少消費者損失。

消基會表示，這兩天已開始接到消費者來電詢問，預定出國期間正是長榮機師可能罷工的期間，要退機票卻會被航空公司收退票手續費；參團者也要遭到旅行社扣違約金，彷彿成為任人宰割的俎上肉了。消基會尊重勞工行使罷工權，但認為消費者權益的維護也應受到同等重視，徐則鈺表示，行政主管機關應積極介入，協助長榮航空勞資雙方消解歧見尋得共識，讓罷工疑慮消弭於無形，如果真的發生罷工，也不應該認定是不可抗力的情況，讓航空公司、旅行社能負起消費者損失的賠償責任。

消基會表示，機師罷工已箭在弦上，特別呼籲主管機關應嚴加督促業者提前規劃應變方案，降低對消費者權益衝擊及損害的程度，若罷工行動真無法避免，也應要求航空公司及旅行社妥善安排各項因應措施，積極協助旅客轉機、退票、退款等事宜，避免群憤重演，屆時又需耗費龐大社會資源，處理衍生的消費糾紛。

消基會另也提醒消費者，春節期間若有出國計畫，應儘速就出國行程機票、食宿安排等預作生變計畫；若是參團活動，則應與旅行社保持聯繫、掌握進度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法