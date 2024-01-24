手遊公司老闆找大學生騙2國人到「KK園區」摘器官 判7年11月

黑心手遊公司老闆陳盈齊找大學生組人蛇集團騙2國人到「KK園區」摘器官，所幸2被害人逃回國，高院以陳和男被害人達成調解，酌減刑責，改判7年11月。（記者楊國文攝）

2024/01/24 12:37

〔記者楊國文／台北報導〕手遊公司老闆陳盈齊，找來醫學大學大學生、市議員司機等9人，前年藉口「擔任英文秘書翻譯」、「協助領拳賽賭金」，詐騙2名台人出國，實際上是騙到緬甸「KK園區」摘除器官，幸被騙女子由母親支付泰達幣100萬元、男子趁機逃回台灣，才免於受害，一審依意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪判陳應執行8年，其餘9名共犯各2年6月至7年6月不等徒刑，上訴後，高等法院審酌陳和男被害人達成調解，今酌減刑責，改判7年11月，其餘9人中，4人亦獲減刑，5人加重刑責，判2年6月至6年6月不等徒刑。可上訴。

檢方起訴指出，陳盈齊等人蛇集團10人均為20至22歲的年輕人，合謀詐騙兩名台灣人出國摘取器官，每送去1人可獲170萬至200萬元暴利。

前年6月間，陳盈齊等人向一名精通英文的求職女子謊稱，要以高薪聘請她赴泰國當秘書兼中英文翻譯，後來派人帶她赴檢驗所、醫院做健檢、打疫苗，再連絡買家驗貨；不過，原本談妥酬金200萬元，之後被砍價為170萬元。

同年6月18日，集團成員載女子到桃園機場，由她獨自搭機赴泰國，輾轉被接送到泰、緬邊境的KK園區，她才驚覺被賣掉，22日趕緊上網求救，經取得聯繫駐緬甸台北經濟文化辦事處，辦文處劉姓秘書緊急通知女子母親；同年8月，再由母親支付價值約台幣100萬元的虛擬貨幣泰達幣給「KK園區」的老闆，才得以順利返台。

後來因集團未取得170萬元酬金，陳盈齊又指示袁家翔，向另名男子宣稱「到泰國協助領拳賽賭金」，並允諾領到錢返台後可前往手遊公司上班，使男子誤信而交出體檢報告、疫苗卡，再於同年8月9日經集團安排飛往泰國曼谷。

幸好男子抵達後，從手機Google地圖發現司機一路往北開，與預計的旅館背道而馳，立刻聯絡同學求救；同學叫男子趕快離開，他也趁途中下車休息機會逃跑，並向當地人求助，輾轉流浪3天後順利返台。

檢警查獲陳等10人到案，依摘取他人器官未遂、以詐術使人出境等罪起訴，士林地院裁定全部繼續羈押禁見。

士院認定陳盈齊等10人為獲取高額利益，詐騙被害人到國外摘取器官，惡性重大，但考量陳等9人承認全部犯行、張秉暐僅坦承部分犯行，判陳盈齊8年、袁家翔3年6月、胡重慶4年2月、楊振楷4年、簡浩軒4年2月、楊舒婷4年、蘇子晅2年6月、竇一浚5年、卓爾杰2年6月；未全部認罪的張秉暐則被判刑7年6月。

上訴後，高等法院開庭時，陳盈齊哀求稱，母親罹癌，他是家中經濟支柱，請求從輕量刑。

高院認為陳盈齊等人詐騙2被害人到國外摘取器官，危及其生命安全，嚴重破壞社會秩序，陳等多人和被害人達成調解，胡重慶等人也協助女被害人回國，今酌減刑責，改判陳7年11月，胡重慶、楊舒婷、竇一浚、張秉暐等4人獲得減刑，另5人加重刑責，判2年6月至6年6月不等徒刑。

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