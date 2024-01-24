妻見「愛你」便條紙決定提告 財產上億男與小三判賠60萬

妻發現「愛你」便條紙，決定向丈夫與小三提告求償；北院審酌丈夫財產總額逾1億元，要被告兩人連帶賠償妻子60萬元。（資料照）

2024/01/24 11:54

〔記者溫于德／台北報導〕一名妻子發現丈夫錢包內有女子的身分證，還有一張寫有「老公，錢先放包包．．．愛你的老婆」的便條紙，決定向偷吃兩人求償百萬。台北地院指這兩人侵害配偶權，並審酌這名丈夫財產總額達1億多元，判應連帶賠償妻子60萬元。

這對夫妻是在2015年結婚，某日妻子見丈夫錢包內有女子的身分證，以及一張貼在五星級酒店房卡紙套上、載有「老公，錢先放包包，不然急用還要去找領錢的地方很麻煩！愛你的老婆」的便條紙；後來丈夫坦承偷吃，卻拒絕與小三斷絕聯絡。

妻子另於丈夫使用的社群軟體，驚見丈夫與小三親暱緊靠或一起躺在床上的親密照片，決定想兩人求償100萬元。

被告兩人透過律師否認賠償責任並提到，妻子因懷疑丈夫偷吃，夥同岳母及電信業者在丈夫的車內裝設GPS，用來回傳丈夫的車輛定位紀錄，屬無故竊錄車輛位置、移動方向、駕駛速度。

律師也說，妻子以丈夫疑似出軌為由，開價5000萬元做為離婚條件，丈夫不從，妻子便搬離夫妻同居之處至今，拒絕給付相關費用；至於被稱為小三的女子，則否認知情這名男子已婚，直到被登門興師問罪才知得知此事，因此無可歸責之處。

北院根據便條紙、親密照片等證據，認定被告兩人侵害配偶權，另小三雖否認知情男子已婚，但沒有證據證明這件事，最後審酌男子財產總額1億202萬等情，判應連帶賠償妻子60萬元。可上訴。

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