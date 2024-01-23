陳耀祥宣布任期屆滿將回校教書 NCC明審理三立入股中嘉案

國家通訊傳播委員會主委陳耀祥任期將至，他表示，任期屆滿後，將歸建回到學校教書。（記者丁奕攝）

2024/01/23 15:51

〔記者丁奕／台北報導〕國家通訊傳播委員會主委陳耀祥任期將至，陳耀祥表示，任期屆滿後，他將歸建回到學校教書。此外，NCC明天將審理三立入股中嘉案，詳細結果明日會後記者會向外界報告。

陳耀祥表示，他的任期到今年7月31日結束，有人關心他會不會續任，但任期結束後他會歸建，學校借調規定最多8年，NCC作為獨立機關，還是會繼續做該做的事情，數位部成立後，很多業務也有變動，未來網際網路傳播治理也是重點，希望未來共同努力。

外界同時也關心NCC各案件的處理進度，陳耀祥指出，中嘉的案子近期就會處理了，到底會不會處罰正在討論當中，明天的委員會就會上中嘉的相關案子，中嘉牽涉有廣法的問題，至於三立去買中嘉目前並沒有直接法律去規範，未來衛廣法修法時會考慮納入相關議題。對於中嘉案的處罰是否可能到「撤照」程度？陳耀祥坦言可能性不高。

至於中嘉承諾說6個月內找到買家，再6個月內出清股份，NCC是否能接受？陳耀祥表示，委員會要求再更快，希望時間越快越好，但目前還沒收到相關訊息。

至於中天是否可能重返52台，陳耀祥表示，很多案子都在訴訟當中，除了裁罰案外還有違反衛廣法的問題，可能要留給下一屆委員會去討論。

台視上架52台的申請，NCC已超過1年未有決議，陳耀祥指出，案子會盡速趕快審理，只是業者自身可能都還在討論當中，且移頻除了區塊化的議題，還有商業機制的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法